Сигнал від США, що вони будуть учасниками гарантій безпеки, відкриває можливість для інших країн долучитися – Зеленський

Фото: Unsplash

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що станом на сьогодні є позитивний сигнал від США, що вони будуть учасниками гарантій безпеки для України, і це відкриває можливість для інших країн, які були потенційно готови також взяти в цьому участь, приєднатися до цієї ініціативи.

"Сьогодні ми маємо позитивний сигнал від Америки, від президента Трампа, від його команди, що вони будуть учасниками гарантій безпеки для України. І це відкриває можливість, щоб інші країни, які до цього були до чогось готові – підтвердили це", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у середу.

За його словами, зараз генеральні штаби ключових країн вже почали проговорювати, до чого вони готові. І напевно будуть з'являтися деякі країни, які раніше не заявляти про такі наміри. У цьому контексті президент України згадав Туреччину.

"Після того, як Америка дає сигнал – це важливий крок від президента Трампа і Сполучених Штатів Америки – то Туреччина говорить, що вона готова забезпечувати безпеку в Чорному морі. Сама або з кимось ще. Тобто цю частину гарантій безпеки – безпеку в Чорному морі – Туреччина готова забезпечувати в партнерстві з кимось", - пояснив Зеленський.