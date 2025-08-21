Інтерфакс-Україна
10:10 21.08.2025

Україна запропонувала США виробництво 10 млн дронів на рік протягом на 5 років – Зеленський

Україна підготувала і запропонувала США угоду щодо дронів на $50 млрд терміном на п'ять років із виробництвом 10 млн дронів на рік, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Що стосується дронів: drone deal (угода – ІФ-У), яка нами підготовлена і запропонована американській стороні щодо виробництва і ко-продакшну на $50 мільярдів: п'ять років, 10 мільйонів дронів на рік. Така велика програма. Напевно, після війни вона запрацює", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами в середу.

Президент України 19 серпня повідомив про домовленості з президентом США Дональдом Трампом, що після відкриття експорту Америка купуватиме українські дрони. "І у нас є домовленості з президентом США про те, що вони, коли у нас відкривається експорт, будуть купувати українські дрони. Для нас це важливо", - сказав він під час брифінгу у Вашингтоні.

