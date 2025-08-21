Інтерфакс-Україна
Події
06:54 21.08.2025

Європі доведеться взяти на себе "левову частку тягаря" у вирішенні війни - Венс

1 хв читати

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати не планують брати на себе повну відповідальність за врегулювання війни, а очікують активної ролі європейських країн.

"Я думаю, що ми повинні бути корисними, якщо необхідно зупинити війну та зупинити вбивства. Але я думаю, що ми повинні очікувати, і президент, безумовно, очікує, що Європа відіграватиме тут провідну роль. І він дуже чітко сказав: дивіться, Сполучені Штати відкриті до розмови, але ми не будемо брати на себе зобов’язання, доки не з’ясуємо, що буде необхідно для того, щоб зупинити війну в першу чергу… Але що б не сталося, якої б форми це не набуло, європейцям доведеться взяти на себе левову частку тягаря", повідомив про це він в інтерв’ю програмі The Ingraham Angle на телеканалі Fox News.

Відповідаючи на запитання щодо зустрічі Володимира Зеленського та Путіна віцепрезидент також зазначив, що особиста зустріч лідерів може допомогти вирішити питання, які бюрократичним шляхом складно узгодити: "Я думаю, що якщо пройти бюрократичний процес, то відповідь буде ‘так’. Але я думаю, що президент, і я б волів, щоб вони зустрілися незалежно від обставин, вам не потрібно з’ясовувати кожне питання, а іноді лідери кажуть, що особиста зустріч може розв’язати цю проблему, на яку їхні команди не обов’язково здатні".

Джерело: https://youtu.be/Z0yJFK_KVNc?si=fhchtE6HCTI6Bbze

Теги: #війна #єс #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:11 21.08.2025
Європейські країни закликають США розгорнути винищувачі у Румунії для підтримки України - ЗМІ

Європейські країни закликають США розгорнути винищувачі у Румунії для підтримки України - ЗМІ

02:25 21.08.2025
Міжнародний кримінальний суд відкидає нові санкції США проти суддів та заступників прокурора

Міжнародний кримінальний суд відкидає нові санкції США проти суддів та заступників прокурора

01:20 21.08.2025
Сили оборони відбили з початку доби 128 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 128 ворожих атак - Генштаб

23:43 20.08.2025
Глави Нідерландів і Туреччини обговорили роботу над завершенням війни в Україні та ситуацію в Газі

Глави Нідерландів і Туреччини обговорили роботу над завершенням війни в Україні та ситуацію в Газі

18:41 20.08.2025
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду

США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду

15:13 20.08.2025
Ердоган обговорив з Путіним війну в Україні

Ердоган обговорив з Путіним війну в Україні

14:17 20.08.2025
Відбулося засідання Північноатлантичної ради, після обіду – зустріч керівників оборонних відомств країн НАТО

Відбулося засідання Північноатлантичної ради, після обіду – зустріч керівників оборонних відомств країн НАТО

11:56 20.08.2025
США продають ЄС зброю для українців з націнкою 10%, яка може піти на повітряне прикриття

США продають ЄС зброю для українців з націнкою 10%, яка може піти на повітряне прикриття

10:14 20.08.2025
РФ дезінформує країни Заходу, що зможе захопити Донецьку область до кінця року, при цьому не компенсує втрат – ЦПД

РФ дезінформує країни Заходу, що зможе захопити Донецьку область до кінця року, при цьому не компенсує втрат – ЦПД

04:35 20.08.2025
Сенатор Блюменталь: політика умиротворення не наблизить Трампа до Нобелівської премії миру так само, як Чемберлена

Сенатор Блюменталь: політика умиротворення не наблизить Трампа до Нобелівської премії миру так само, як Чемберлена

ВАЖЛИВЕ

У Запорізькій області внаслідок артобстрілу загинула 46-річна жінка

Ворог ударив по ринку у Костянтинівці, загинули 3 людини та ще 4 – поранені – ОВА

Австрія виділить додаткові EUR2 млн гуманітарної допомоги Україні - Сибіга

Директор ДБР: Задокументовано понад 1 млн грн хабарів за переправлення ухилянтів

ССО важко поранили генерала армії РФ на Курщині

ОСТАННЄ

21 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Ворог завдав по Запоріжжю два удари, є пошкодження об’єктів інфраструктури – ОВА

Польща підняла винищувачі та активувала ППО через удари РФ по території України

У Мукачеві ворожий обстріл спричинив пошкодження на підприємстві

На Львівщині працює ППО – ОВА

Жителі прифронтових територій Сумської області отримають одноразову допомогу на придбання твердого палива – ОВА

Німеччина закликає Китай допомогти у мирному врегулюванні в Україні

Західні союзники розглядають чотири варіанти гарантій безпеки для України - ЗМІ

Єрмак провів координаційну розмову з радниками з нацбезпеки США, ЄС та НАТО щодо гарантування безпеки України

Зеленський відзначив державною нагородою "Національна легенда України" видатних діячів культури, спорту та науки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА