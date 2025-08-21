Європі доведеться взяти на себе "левову частку тягаря" у вирішенні війни - Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати не планують брати на себе повну відповідальність за врегулювання війни, а очікують активної ролі європейських країн.

"Я думаю, що ми повинні бути корисними, якщо необхідно зупинити війну та зупинити вбивства. Але я думаю, що ми повинні очікувати, і президент, безумовно, очікує, що Європа відіграватиме тут провідну роль. І він дуже чітко сказав: дивіться, Сполучені Штати відкриті до розмови, але ми не будемо брати на себе зобов’язання, доки не з’ясуємо, що буде необхідно для того, щоб зупинити війну в першу чергу… Але що б не сталося, якої б форми це не набуло, європейцям доведеться взяти на себе левову частку тягаря", повідомив про це він в інтерв’ю програмі The Ingraham Angle на телеканалі Fox News.

Відповідаючи на запитання щодо зустрічі Володимира Зеленського та Путіна віцепрезидент також зазначив, що особиста зустріч лідерів може допомогти вирішити питання, які бюрократичним шляхом складно узгодити: "Я думаю, що якщо пройти бюрократичний процес, то відповідь буде ‘так’. Але я думаю, що президент, і я б волів, щоб вони зустрілися незалежно від обставин, вам не потрібно з’ясовувати кожне питання, а іноді лідери кажуть, що особиста зустріч може розв’язати цю проблему, на яку їхні команди не обов’язково здатні".

Джерело: https://youtu.be/Z0yJFK_KVNc?si=fhchtE6HCTI6Bbze