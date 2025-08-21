Жителі прифронтових територій Сумської області отримають одноразову допомогу на придбання твердого палива – ОВА

Жителі прифронтових територій Сумської області зможуть отримати одноразову грошову допомогу на придбання твердого пічного побутового палива у розмірі 19 400 грн на одне домогосподарство, повідомила пресслужба Сумської обласної військової адміністрації.

Виплата надається один раз упродовж опалювального сезону.

Право на допомогу мають: мешканці населених пунктів у 10-кілометровій зоні від державного кордону з РФ або лінії зіткнення (без урахування критеріїв вразливості); мешканці дев’яти прифронтових областей поза межами 10-кілометрової зони, зокрема Сумської області (з урахуванням належності до вразливих категорій населення та в межах наявного фінансування).

"Попередньо сформовані переліки одержувачів грошової допомоги на придбання твердого пічного побутового палива на 62271 домогосподарство. Для отримання допомоги необхідно звернутись із заявою до місцевого органу управління за зареєстрованим або фактичним місцем проживання", - зазначено в повідомленні.

Міжнародні організації проведуть аналіз переліку отримувачів і протягом вересня–жовтня здійснюватимуть виплати у порядку пріоритетності: позачергово – домогосподарствам у 10-кілометровій зоні від кордону з РФ; у першу чергу – сім’ям, чиї члени належать до найбільшої кількості категорій вразливості; у другу чергу – за наявності фінансування, сім’ям, де є хоча б одна вразлива категорія; у третю чергу – за наявності фінансування, сім’ям, що не віднесені до жодної категорії вразливості.

"Якщо після подання заяви родина буде змушена евакуюватись у безпечніший регіон, допомогу все одно буде виплачено", – наголосили в ОВА.

У пресслужбі також підкреслили, що ця допомога не включається до загального місячного доходу родини, який враховується при призначенні інших видів соціальної підтримки.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1C4R3zTgws/?mibextid=wwXIfr