Інтерфакс-Україна
18:58 20.08.2025

План Ізраїлю щодо захоплення Гази призведе до катастрофи, вважає Макрон

2 хв читати
План Ізраїлю домогтися повного захоплення міста Газа загрожує катастрофічними наслідками, заявив президент Франції Емманюель Макрон.

Він повідомив у середу в соцмережі X, що обговорював по телефону цю тему з королем Йорданії Абдалою II і президентом Єгипту Абдель Фаттахом ас-Сісі.

"Ми єдині в переконанні, що військовий наступ на Газу, який готує Ізраїль, може лише призвести до справжньої катастрофи для обох народів і ввергне регіон у перманентну війну", - написав Макрон.

Президент назвав заходи, які він обговорював з арабськими партнерами і які, на їхню думку, здатні припинити війну: введення постійного режиму припинення вогню, звільнення всіх заручників, масові поставки гуманітарної допомоги жителям Гази, роззброєння угруповання ХАМАС і посилення позицій Палестинської національної адміністрації (ПНА) в Газі.

Для досягнення цих цілей разом з Єгиптом, Йорданією і всіма регіональними та міжнародними партнерами, пояснив Макрон, "необхідно реалізувати місію з міжнародної стабілізації ситуації в Газі, і потрібно працювати над політичним рішенням, що відповідає сподіванням обох народів, як ізраїльського, так і палестинського".

"Франція спільно з Саудівською Аравією проведе у вересні в Нью-Йорку конференцію щодо двостороннього рішення, щоб просунутися цим шляхом", - повідомив французький президент.

Раніше в середу повідомлялося, що Міноборони Ізраїлю закличе на службу додатково близько 60 тис. резервістів у зв'язку з операцією по захопленню міста Газа.

Напередодні міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац провів зустріч з главою Генштабу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Еялем Заміром і рядом інших високопоставлених представників військового командування. В ході засідання Кац схвалив план, націлений на взяття під повний контроль міста Газа.

8 серпня канцелярія прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу підтвердила, що кабінет безпеки схвалює його план щодо захоплення міста Газа. У списку цілей операції ЦАХАЛ - роззброєння ХАМАС, повернення всіх заручників, демілітаризація сектора, контроль над безпекою в секторі з боку Ізраїлю і формування цивільного уряду без участі ХАМАС або ПНА.

