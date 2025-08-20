Для підприємиць у сфері креативних індустрій стартує грантова програма "СТВОРЮЙ!" - Мінкультури

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України спільно з Ukraine-Moldova American Enterprise Fund оголосили про запуск грантової програми "СТВОРЮЙ!", спрямованої на підтримку українських підприємиць, повідомляє Міністерство культури і стратегічних комунікацій.

"Програма надає можливість отримати фінансування у розмірі до 15 000 доларів США на розвиток власного бізнесу, який зокрема працює у сфері культури. До участі запрошуються фізичні особи-підприємиці, власниці товариств з обмеженою відповідальністю або приватних підприємств з часткою понад 50%, бізнес яких зареєстрований в Україні та працює понад рік", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що у сфері культури взяти участь можуть підприємства з такими видами діяльності: 58.11 — видання книг; 59.20 — видання звукозаписів; 59.11 — виробництво кінофільмів; 90.01 — театральна та концертна діяльність; 90.02 — діяльність із підтримки театральних і концертних заходів; 90.03 — індивідуальна мистецька діяльність.

Повідомляється, що грантові кошти можна використати на придбання обладнання, а також частково - на програмне забезпечення (не більше 30% від загальної суми гранту).

"Це шанс для ще більшої кількості жінок: тих, хто створює книги, музику, мистецькі проєкти, а також тих, хто працює у виробництві та переробці. Ми дуже чекаємо на їхні нові історії успіху", - цитує т. в. о. міністра культури Тетяну Бережну прес-служба.

Згідно з повідомленням ініціативу реалізує KSE Foundation за підтримки Мінкультури у партнерстві з мережею "Аврора" та АТ "Ощадбанк".