Глава МВС про Сумщину: посилюємо спроможності екстрених служб, аби швидко реагувати та рятувати людей
З початку цього тижня 4 спеціалізовані авто для евакуаційних та медичних цілей працюють у практичних групах ДСНС "Фенікс" на Сумщині, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
В телеграм-каналі в середу він поінформував, що під час поїздки на Сумщину на початку серпня поговорив з громадами про безпеку людей у прикордонні та посилення підрозділів, які щодня евакуюють мирних мешканців з небезпечних районів.
"Того ж дня дав вказівку підготувати броньовану техніку для наших рятувальників. Вже з початку цього тижня 4 спеціалізовані авто для евакуаційних та медичних цілей працюють у практичних групах ДСНС "Фенікс", - зазначив міністр.
Він наголосив, що ворог не припиняє нищівних атак по Сумщині: лише за минулий тиждень область зазнала понад 680 ударів, здебільшого по прикордонних громадах.
"А минулої ночі росіяни атакували Охтирку: 14 поранених, пошкоджено близько 40 житлових будинків", - уточнив глава МВС.
Клименко підсумував: "Тож ми посилюємо спроможності наших екстрених служб, аби вони могли швидко реагувати на щоденні виклики та рятувати людей".