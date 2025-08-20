Глава МВС про Сумщину: посилюємо спроможності екстрених служб, аби швидко реагувати та рятувати людей

Фото: https://t.me/Klymenko_MVS

З початку цього тижня 4 спеціалізовані авто для евакуаційних та медичних цілей працюють у практичних групах ДСНС "Фенікс" на Сумщині, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

В телеграм-каналі в середу він поінформував, що під час поїздки на Сумщину на початку серпня поговорив з громадами про безпеку людей у прикордонні та посилення підрозділів, які щодня евакуюють мирних мешканців з небезпечних районів.

"Того ж дня дав вказівку підготувати броньовану техніку для наших рятувальників. Вже з початку цього тижня 4 спеціалізовані авто для евакуаційних та медичних цілей працюють у практичних групах ДСНС "Фенікс", - зазначив міністр.

Він наголосив, що ворог не припиняє нищівних атак по Сумщині: лише за минулий тиждень область зазнала понад 680 ударів, здебільшого по прикордонних громадах.

"А минулої ночі росіяни атакували Охтирку: 14 поранених, пошкоджено близько 40 житлових будинків", - уточнив глава МВС.

Клименко підсумував: "Тож ми посилюємо спроможності наших екстрених служб, аби вони могли швидко реагувати на щоденні виклики та рятувати людей".