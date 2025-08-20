Соболев представив нардепам пріоритети міністерства в галузі охорони довкілля

Фото: https://www.facebook.com/

Міністр економіки, довкілля і сільського господарства України Олексій Соболев окреслив пріоритетні напрями оновленого міністерства в галузі охорони довкілля під час робочої зустрічі з rомітетом Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування.

Як зазначає пресслужба міністерства, він представив також своїх заступників, відповідальних за реалізацію державної політики у сфері довкілля.

Зокрема, Єгор Перелигін координуватиме розвиток надрокористування, лісового господарства та управління відходами, Ігор Зубович – захист природи, екоконтроль, контроль за викидами та природно-заповідний фонд, а Віталій Кіндратів – оцінку впливу на довкілля та ведення відповідного Єдиного реєстру. За реалізацію проєктів із міжнародним фінансуванням відповідатиме Павло Карташов. Також міністр представив заступницю Дарину Марчак, яка долучилася до внутрішньої перебудови міністерства.

"Екологізація економіки надалі буде одним з ключових пріоритетів в роботі нашого міністерства. До того ж від політики в галузі екології та природокористування напряму залежить наша євроінтеграція. Тож ми сподіваємося на конструктивну синергію у співпраці з депутатами та націленість на максимальний результат", — наголосив Соболев.

Серед основних пріоритетів міністерства: реформа надрокористування та залучення інвестицій у видобувний сектор; охорона біорізноманіття та розвиток природоохоронних територій; реформа державного екологічного контролю; відтворення водних ресурсів; реформа управління лісовим господарством, запобігання промисловому забрудненню, управління відходами та імплементація кліматичного законодавства ЄС.