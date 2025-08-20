Інтерфакс-Україна
Події
13:57 20.08.2025

Соболев представив нардепам пріоритети міністерства в галузі охорони довкілля

1 хв читати
Соболев представив нардепам пріоритети міністерства в галузі охорони довкілля
Фото: https://www.facebook.com/

Міністр економіки, довкілля і сільського господарства України Олексій Соболев окреслив пріоритетні напрями оновленого міністерства в галузі охорони довкілля під час робочої зустрічі з rомітетом Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування.

Як зазначає пресслужба міністерства, він представив також своїх заступників, відповідальних за реалізацію державної політики у сфері довкілля.

Зокрема, Єгор Перелигін координуватиме розвиток надрокористування, лісового господарства та управління відходами, Ігор Зубович – захист природи, екоконтроль, контроль за викидами та природно-заповідний фонд, а Віталій Кіндратів – оцінку впливу на довкілля та ведення відповідного Єдиного реєстру. За реалізацію проєктів із міжнародним фінансуванням відповідатиме Павло Карташов. Також міністр представив заступницю Дарину Марчак, яка долучилася до внутрішньої перебудови міністерства.

"Екологізація економіки надалі буде одним з ключових пріоритетів в роботі нашого міністерства. До того ж від політики в галузі екології та природокористування напряму залежить наша євроінтеграція. Тож ми сподіваємося на конструктивну синергію у співпраці з депутатами та націленість на максимальний результат", — наголосив Соболев.

Серед основних пріоритетів міністерства: реформа надрокористування та залучення інвестицій у видобувний сектор; охорона біорізноманіття та розвиток природоохоронних територій; реформа державного екологічного контролю; відтворення водних ресурсів; реформа управління лісовим господарством, запобігання промисловому забрудненню, управління відходами та імплементація кліматичного законодавства ЄС.

Теги: #мінекономіки #довкілля

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:39 13.08.2025
Критично важливі підприємства на прифронтових територіях зможуть бронювати всіх працівників - Мінекономіки

Критично важливі підприємства на прифронтових територіях зможуть бронювати всіх працівників - Мінекономіки

16:41 02.08.2025
Мінекономіки зберігає прогноз зростання ВВП України у 2025р. 2,6-2,7%

Мінекономіки зберігає прогноз зростання ВВП України у 2025р. 2,6-2,7%

20:08 01.08.2025
У Мінекономіки з’явиться заступник міністра з водних ресурсів та зрошення

У Мінекономіки з’явиться заступник міністра з водних ресурсів та зрошення

12:07 01.08.2025
Уряд виплатив на 10% більше нацкешбеку за червень - Мінекономіки

Уряд виплатив на 10% більше нацкешбеку за червень - Мінекономіки

11:41 31.07.2025
Об’єднане Мінекономіки стало найбільшим міністерством в уряді і буде націлене на 7 напрямків - Соболев

Об’єднане Мінекономіки стало найбільшим міністерством в уряді і буде націлене на 7 напрямків - Соболев

18:00 30.07.2025
Кабмін і Рада створять єдиного державного оператора з меліорації, нецентральні зрошувальні системи передадуть ОВК - Соболев

Кабмін і Рада створять єдиного державного оператора з меліорації, нецентральні зрошувальні системи передадуть ОВК - Соболев

18:37 29.07.2025
В Мінекономіки лишилося чотири заступники та стільки ж додалося

В Мінекономіки лишилося чотири заступники та стільки ж додалося

22:08 28.07.2025
Кабмін призначив Башлика, Висоцького і Перелигіна заступниками міністра економіки

Кабмін призначив Башлика, Висоцького і Перелигіна заступниками міністра економіки

22:27 25.07.2025
Кабмін призначив Марчак заступником міністра економіки

Кабмін призначив Марчак заступником міністра економіки

23:47 23.07.2025
Кабмін перепризначив 6-х заступників міністра економіки в об'єднане Мінекономіки, довкілля та сільського господарства

Кабмін перепризначив 6-х заступників міністра економіки в об'єднане Мінекономіки, довкілля та сільського господарства

ВАЖЛИВЕ

Директор ДБР: Задокументовано понад 1 млн грн хабарів за переправлення ухилянтів

ССО важко поранили генерала армії РФ на Курщині

Міністр закордонних справ Австрії прибула в Одесу

В Одеській області росіяни ударили по газорозподільній станції

Окупанти вночі атакували Охтирку, постраждали 14 жителів, з них троє дітей

ОСТАННЄ

СБУ затримала агента РФ – 37-річного херсонця, який готував прорив російських ДРГ на правобережжя області

Ердоган обговорив з Путіним війну в Україні

Раді пропонують прийняти за основу законопроєкт про виплати на лікування військовим, звільненим з полону

В Резерв+ додали функцію сплати штрафу за непостановку на військовий облік за новою адресою

Директор ДБР: Задокументовано понад 1 млн грн хабарів за переправлення ухилянтів

Британія готова розгорнути до 30 тис. військових в Україні не на фронті - ЗМІ

Ворожий дрон влучив в автівку на Дніпропетровщині, загинув чоловік

Якщо УПЦ (МП) не виконає припис Держетнополітики, її визнають афілійованою з РПЦ і подадуть позов про припинення - голова Служби

В Україну найближчими днями повернеться дощова погода

ССО важко поранили генерала армії РФ на Курщині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА