Події
12:03 20.08.2025

Туск згадав про Будапештський меморандум, коментуючи ідею проведення тристоронньої зустрічі в столиці Угорщини

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував ідею проведення тристоронніх перемовин лідерів України, США та РФ щодо припинення війни в Будапешті, нагадавши, що саме там у 1994 році був укладений меморандум про гарантії територіальної цілісності та безпеки України від США та РФ.

"Будапешт? Не всі це пам'ятають, але в 1994 році Україна вже отримала гарантії територіальної цілісності від США, Росії та Великої Британії. У Будапешті. Можливо, я забобонний, але цього разу я б спробував знайти інше місце", - написав Туск в соцмережі Х в середу.

Раніше видання Politico з посиланням на власні джерела в адміністрації президента США повідомило, що Білий дім планує провести мирні переговори президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа з Володимиром Путіним саме в Будапешті.

"Хоча Секретна служба часто розглядає кілька місць, і остаточне місце проведення може змінитися, Будапешт стає першим вибором для Білого дому, сказали двоє людей, яким надано анонімність для обговорення приватних розмов. Президент Росії Володимир Путін сказав Трампу, що він віддає перевагу Москві, а президент Франції Еммануель Макрон наполягав на Женеві як ідеальному місці для зустрічі. Не залишаючись осторонь, міністр закордонних справ Швейцарії пообіцяв Путіну "імунітет" за невиконаний ордер на арешт у зв'язку з воєнними злочинами, якщо країна, відома своїм нейтралітетом, буде обрана для мирних переговорів", - йдеться в повідомленні.

У той же час прессекретарка Білого дому Кароліна Лівітт, коли її запитали про можливу зустріч у Будапешті під час брифінгу для ЗМІ у вівторок, сказала: "Я не збираюся підтверджувати чи спростовувати місця проведення". При цьому вона підтвердила, що Путін погодився зустрітися із Зеленським, додавши, що Білий дім працює з РФ та Україною, щоб двостороння зустріч відбулася.

Видання зазначає, що зараз російські чиновники починають уповільнювати будь-яку зустріч між Зеленським і Путіним.

