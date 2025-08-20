В Одеській області росіяни ударили по газорозподільній станції

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що уночі росіяни завдали по Україні "демонстративні удари" більш ніж 60 безпілотниками та балістичною ракетою, зокрема, нападу зазнала газорозподільна станція в Одеській області.

"(…) був підлий удар по газорозподільній станції в Одеській області", - написав він у телеграм у середу.

Президент зазначив, що цієї ночі через удар дронів по Охтирці на Сумщині поранено 14 людей. По допомогу після обстрілу звернулася родина з пораненими дітьми — 5 місяців, 4 роки, 6 років. У Костянтинівці на Донеччині ударом КАБа пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків, досі щонайменше три людини перебувають під завалами. Триває рятувальна операція. "Були обстріли й Чернігівщини, Харківщини, Полтавщини. Загалом більш ніж 60 дронів і балістична ракета", - йдеться у дописі.

Президент наголосив, що це – демонстративні удари, які лише підтверджують необхідність "тиску на Москву, необхідність запровадження нових санкцій і мит".

"Все це – демонстративні удари, які лише підтверджують необхідність тиску на Москву, необхідність запровадження нових санкцій і мит, доки дипломатія не запрацює повною мірою. Дякую всім партнерам, хто допомагає зупинити цю російську війну. Разом зі США, Європою і всіма, хто хоче миру, щодня працюємо заради гарантування безпеки. Нам потрібні сильні гарантії безпеки, щоб забезпечити дійсно надійний і тривалий мир", - акцентував Зеленський.