В Одеській області росіяни ударили по газорозподільній станції
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що уночі росіяни завдали по Україні "демонстративні удари" більш ніж 60 безпілотниками та балістичною ракетою, зокрема, нападу зазнала газорозподільна станція в Одеській області.
"(…) був підлий удар по газорозподільній станції в Одеській області", - написав він у телеграм у середу.
Президент зазначив, що цієї ночі через удар дронів по Охтирці на Сумщині поранено 14 людей. По допомогу після обстрілу звернулася родина з пораненими дітьми — 5 місяців, 4 роки, 6 років. У Костянтинівці на Донеччині ударом КАБа пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків, досі щонайменше три людини перебувають під завалами. Триває рятувальна операція. "Були обстріли й Чернігівщини, Харківщини, Полтавщини. Загалом більш ніж 60 дронів і балістична ракета", - йдеться у дописі.
Президент наголосив, що це – демонстративні удари, які лише підтверджують необхідність "тиску на Москву, необхідність запровадження нових санкцій і мит".
"Все це – демонстративні удари, які лише підтверджують необхідність тиску на Москву, необхідність запровадження нових санкцій і мит, доки дипломатія не запрацює повною мірою. Дякую всім партнерам, хто допомагає зупинити цю російську війну. Разом зі США, Європою і всіма, хто хоче миру, щодня працюємо заради гарантування безпеки. Нам потрібні сильні гарантії безпеки, щоб забезпечити дійсно надійний і тривалий мир", - акцентував Зеленський.