Інтерфакс-Україна
Події
11:41 20.08.2025

В Одеській області росіяни ударили по газорозподільній станції

1 хв читати
В Одеській області росіяни ударили по газорозподільній станції
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що уночі росіяни завдали по Україні "демонстративні удари" більш ніж 60 безпілотниками та балістичною ракетою, зокрема, нападу зазнала газорозподільна станція в Одеській області.

"(…) був підлий удар по газорозподільній станції в Одеській області", - написав він у телеграм у середу.

Президент зазначив, що цієї ночі через удар дронів по Охтирці на Сумщині поранено 14 людей. По допомогу після обстрілу звернулася родина з пораненими дітьми — 5 місяців, 4 роки, 6 років. У Костянтинівці на Донеччині ударом КАБа пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків, досі щонайменше три людини перебувають під завалами. Триває рятувальна операція. "Були обстріли й Чернігівщини, Харківщини, Полтавщини. Загалом більш ніж 60 дронів і балістична ракета", - йдеться у дописі.

Президент наголосив, що це – демонстративні удари, які лише підтверджують необхідність "тиску на Москву, необхідність запровадження нових санкцій і мит".

"Все це – демонстративні удари, які лише підтверджують необхідність тиску на Москву, необхідність запровадження нових санкцій і мит, доки дипломатія не запрацює повною мірою. Дякую всім партнерам, хто допомагає зупинити цю російську війну. Разом зі США, Європою і всіма, хто хоче миру, щодня працюємо заради гарантування безпеки. Нам потрібні сильні гарантії безпеки, щоб забезпечити дійсно надійний і тривалий мир", - акцентував Зеленський.

Теги: #удар_рф #одеська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:12 20.08.2025
Об'єкти інфраструктури пошкоджено в Ізмаїлі на Одещині через атаку дронів

Об'єкти інфраструктури пошкоджено в Ізмаїлі на Одещині через атаку дронів

12:07 18.08.2025
РФ остаточно зруйнувала нафтобазу Socar в Одеській області

РФ остаточно зруйнувала нафтобазу Socar в Одеській області

13:58 10.08.2025
В Одеській області в морі від вибухів невідомих предметів загинули три людини

В Одеській області в морі від вибухів невідомих предметів загинули три людини

19:32 08.08.2025
РФ уночі атакувала нафтобазу SOCAR на Одещині, поранені четверо працівників – ЗМІ

РФ уночі атакувала нафтобазу SOCAR на Одещині, поранені четверо працівників – ЗМІ

13:40 06.08.2025
РФ атакувала розподільчу станцію транзиту газу зі США та Азербайджану Трансбалканським газопроводом

РФ атакувала розподільчу станцію транзиту газу зі США та Азербайджану Трансбалканським газопроводом

09:44 06.08.2025
У Болграді демонтували пам’ятник Пушкіну - Мінкультури

У Болграді демонтували пам’ятник Пушкіну - Мінкультури

09:32 06.08.2025
Ворог атакував Ізмаїльський район на Одещині: пошкоджено газову інфраструктуру

Ворог атакував Ізмаїльський район на Одещині: пошкоджено газову інфраструктуру

16:37 30.07.2025
Одеська область в сезоні-2026 розширить площі під баштанами до 4 тис. га – Одеська ОВА

Одеська область в сезоні-2026 розширить площі під баштанами до 4 тис. га – Одеська ОВА

10:32 29.07.2025
Внаслідок удару РФ по Біленьківській колонії загинуло 17 засуджених, ще 42 зазнали поранень

Внаслідок удару РФ по Біленьківській колонії загинуло 17 засуджених, ще 42 зазнали поранень

20:27 24.07.2025
Восьми посадовцям з Одеської області повідомили про підозри за завдані бюджетам збитки – генпрокурор

Восьми посадовцям з Одеської області повідомили про підозри за завдані бюджетам збитки – генпрокурор

ВАЖЛИВЕ

Міністр закордонних справ Австрії прибула в Одесу

Окупанти вночі атакували Охтирку, постраждали 14 жителів, з них троє дітей

ППО знешкодила вночі 1 з 2 ворожих ракет та 62 з 93 дронів

РФ застосовує нову 3D-модель БпЛА з LTE-зв’язком та можливістю віддаленого керування

Макрон назвав наступні 15 днів "критичними" і привітав намір Трампа надати гарантії безпеки для України

ОСТАННЄ

Міністр закордонних справ Австрії прибула в Одесу

Мовний омбудсмен зауважила важливість відкриття у Бразилії курсів з української мови

Мінветеранів проводить опитування ветеранів щодо медичних послуг

Туск згадав про Будапештський меморандум, коментуючи ідею проведення тристоронньої зустрічі в столиці Угорщини

США продають ЄС зброю для українців з націнкою 10%, яка може піти на повітряне прикриття

Австралія приєдналася до міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України

На Харківщині FPV-дрон поцілив у цивільну автівку, загинуло два мирні жителі

Міноборони заявляє про випередження українськими виробниками графіка виконання контрактів на 18%

Герман Сметанін вдруге очолив Укроборонпром

"Євробачення-2026" відбудеться у Відні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА