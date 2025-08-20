Інтерфакс-Україна
Події
10:14 20.08.2025

РФ дезінформує країни Заходу, що зможе захопити Донецьку область до кінця року, при цьому не компенсує втрат – ЦПД

1 хв читати
Російські окупанти не компенсують власні втрати, які несуть в боях у Донецькій області, при цьому намагаються переконати країни Заходу у здатності захопити всю територію Донецької області до кінця поточного року, повідомляє керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко.

"Служба зовнішньої розвідки рф намагається переконати по своїх каналах на Заході, що їх армія може захопити всю Донеччину вже цього року. Звісно ж дана інформація взагалі не відповідає дійсності та реаліям на фронті. Їх щоденні втрати вбитими та пораненими з початку року в середньому становлять 1200 людей. Попри велику кількість військ, які задіяні на Донеччині, поповнення резервами не компенсує втрати зараз, які ворог несе в щоденних штурмах", - написав Коваленко в Телеграм у середу.

За його словами, росіяни все ще намагаються тиснути на фронті, особливо на сході України, де тривають дуже складні бої. "Але Росія не здатна захопити Донеччину", - наголосив Коваленко.

Теги: #війна #донецька_область #цпд #рф

