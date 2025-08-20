Єрмак про удари росіян: Ці атаки потрібно завершувати, наш пріорітет - посилення безпеки в повітрі, на землі і воді

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на атаки росіян по Одеській та Сумській області в ніч на середу.

"Одещина, Сумщина. Ці атаки потрібно завершувати. Посилення безпеки в повітрі, на землі і воді - наш пріоритет. Тиск на росію для завершення війни також", - написав він в телеграмі.

Він уточнив, що ціллю росіян цього разу став обʼєкт паливно-енергетичної інфраструктури, де виникла пожежа.

Також, за словами Єрмака, пошкоджені цивільні будинки.

"В умовах, коли агресор говорить про бажання миру, його удари демонструють, що війну закінчувати рф не сильно поспішає", - підкреслив глава Офісу.

Як повідомлялося, російські окупанти атакували дронами Одеську область, внаслідок чого пошкоджено об'єкти інфраструктури та виробничі приміщення, постраждав один чоловік. Також окупанти ударили дронами по приватному сектору на Сумщині, в Охтирській громаді спалахнули пожежі, є постраждалі.