Росіяни атакували дронами приватний сектор на Сумщині, є постраждалі

Російські окупанти ударили дронами по приватному сектору на Сумщині, в Охтирській громаді спалахнули пожежі, є постраждалі, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

"У ніч на 20 серпня росіяни завдали масованого удару по Охтирській громаді", - написав він в телеграмі.

За словами Григорова, ворожі ударні безпілотники атакували приватний сектор. На місцях влучань пожежі.

Попередньо загиблих немає, проте є постраждалі.

До ліквідації наслідків залучені всі екстрені служби, постраждалим надається необхідна допомога.

Джерело: https://t.me/grigorov_oleg/470