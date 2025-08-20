02:27 20.08.2025
Росіяни атакували дронами приватний сектор на Сумщині, є постраждалі
Російські окупанти ударили дронами по приватному сектору на Сумщині, в Охтирській громаді спалахнули пожежі, є постраждалі, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
"У ніч на 20 серпня росіяни завдали масованого удару по Охтирській громаді", - написав він в телеграмі.
За словами Григорова, ворожі ударні безпілотники атакували приватний сектор. На місцях влучань пожежі.
Попередньо загиблих немає, проте є постраждалі.
До ліквідації наслідків залучені всі екстрені служби, постраждалим надається необхідна допомога.
