22:17 19.08.2025

Румунія внесе свій вклад в гарантії безпеки для України

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що його країна внесе свій вклад в гарантії безпеки для України.

"Румунія сприятиме забезпеченню надійних гарантій безпеки для України, які будуть реалізовані завдяки тісній співпраці між Європою та США - це інвестиція в безпеку Європи, а не лише України", - написав він в соцмережі Х після відеоконференції "Коаліції охочих" та Європейської Ради, яка обговорила результати переговорів щодо у Вашингтоні безпеки України.

Також румунський лідер відзначає важливою участь президента США Дональда Трампа в мирній угоді з Україною і не менш важливою роль Європи в цьому.

Між тим, за його словами, трансатлантична координація залишається найсильнішим козирем для стримування агресії Росії.

"Росія повинна припинити вбивати мирних жителів, якщо вона серйозно налаштована на мир. Санкції повинні залишатися чинними та навіть посилюватися, доки не буде досягнуто миру", - пише Дан.

Крім того, Дан відзначив необхідність забезпечення негайного повернення всіх викрадених українських дітей.

"Мирна Україна також зміцнює безпеку Румунії та приносить користь нашому сусіду, Республіці Молдова", - підсумував він.

Джерело: https://x.com/NicusorDanRO/status/1957828200395866606

Теги: #безпека #румунія #вклад

