19:12 19.08.2025

Швейцарія готова приймати мирні переговори та обіцяє Путіну "імунітет" від арешту за ордером МКС

Фото: pexels/ Nanda Gopal Lakshman

Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс пообіцяв надати Володимиру Путіну "імунітет" від арешту за ордером Міжнародного кримінального суду (МКС), якщо той приїде на переговори щодо миру в Україні, повідомило Agence France Presse.

"Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив на прес-конференції, що за певних обставин йому дозволять ступити на територію Швейцарії", - пише AFP.

Путін має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину через незаконне переміщення та депортацію людей (зокрема дітей) з окупованих територій України до РФ. Ордер на арешт означає, що Путіна можуть затримати й передати до суду в разі виїзду за кордон РФ. Це можуть зробити країни, які підписали та ратифікували Римський статут, серед них і Швейцарія.

Проте минулого року швейцарський уряд визначив "правила надання імунітету особі, на яку видано міжнародний ордер на арешт. Якщо ця особа приїжджає на мирну конференцію, а не з приватних причин", – сказав Кассіс.

Кассіс заявив, що Швейцарія повністю готова прийняти таку зустріч, і наголосив на багаторічному досвіді цієї військово-нейтральної країни в цій галузі.

Президент Франції Емманюель Макрон допустив можливість проведення саміту між Путіним та Володимиром Зеленським у Європі, в "нейтральній країні, можливо, Швейцарії".

 

