Швейцарія готова приймати мирні переговори та обіцяє Путіну "імунітет" від арешту за ордером МКС
Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс пообіцяв надати Володимиру Путіну "імунітет" від арешту за ордером Міжнародного кримінального суду (МКС), якщо той приїде на переговори щодо миру в Україні, повідомило Agence France Presse.
"Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив на прес-конференції, що за певних обставин йому дозволять ступити на територію Швейцарії", - пише AFP.
Путін має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину через незаконне переміщення та депортацію людей (зокрема дітей) з окупованих територій України до РФ. Ордер на арешт означає, що Путіна можуть затримати й передати до суду в разі виїзду за кордон РФ. Це можуть зробити країни, які підписали та ратифікували Римський статут, серед них і Швейцарія.
Проте минулого року швейцарський уряд визначив "правила надання імунітету особі, на яку видано міжнародний ордер на арешт. Якщо ця особа приїжджає на мирну конференцію, а не з приватних причин", – сказав Кассіс.
Кассіс заявив, що Швейцарія повністю готова прийняти таку зустріч, і наголосив на багаторічному досвіді цієї військово-нейтральної країни в цій галузі.
Президент Франції Емманюель Макрон допустив можливість проведення саміту між Путіним та Володимиром Зеленським у Європі, в "нейтральній країні, можливо, Швейцарії".