Лідери НАТО зустрінуться 20 серпня, щоб обговорити Україну та подальші кроки

Лідери НАТО, як очікується, у середу, 20 серпня, проведуть зустріч для обговорення ситуації навколо України у контексті саміту у Вашингтоні 18 серпня, зокрема систему можливих гарантій, повідомило інформагентство Reuters.

"Очікується, що військові лідери НАТО зустрінуться в середу, щоб обговорити Україну та шляхи подальших дій, (…) оскільки Вашингтон та європейські столиці опрацьовують деталі того, якими можуть бути гарантії безпеки для Києва", - йдеться у повідомленні Reuters.

Зазначається, що Україна та її європейські партнери на зустрічі у Вашингтоні 18 серпня отримали підтримку з боку президента США Дональда Трампа надати гарантії безпеки, "але стикаються з багатьма питаннями без відповідей".

Згідно з планом, головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО Алексус Ґринкевич поінформує начальників оборонних штабів щодо результатів зустрічі Трампа та Володимира Путіна на Алясці минулого тижня.

Повідомляється, що голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн планує взяти участь у зустрічі у форматі онлайн.