Інтерфакс-Україна
Події
16:35 19.08.2025

Трамп стверджує, що Велика Британія, Франція та Німеччина можуть ввести війська для забезпечення миру в Україні

1 хв читати
Трамп стверджує, що Велика Британія, Франція та Німеччина можуть ввести війська для забезпечення миру в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що європейські країни будуть надавати "в першу чергу" гарантії безпеки для України, сказав він в ефірі FoxNews у вівторок.

На запитання, як будуть надаватися гарантії безпеки для України, якщо вона не буде членом НАТО, Трамп відповів: "Франція, Німеччина та Велика Британія – вони хочуть мати війська на місці, - сказав він. - Я не думаю, що це буде проблемою"."

На запитання, чи може він дати гарантії, що американські війська не буде введено на територію країни, Трамп відповів: "Ви маєте мою гарантію, і я президент", і додав: "Я просто намагаюся зупинити вбивства людей".

Крім того, він припустив, що підтримка США безпеки України може бути надана у вигляді повітряних сил.

Президент США також зазначив, що завжди вважав Україну "буфером" між Росією та Європою, та вкотре відкинув можливість членства України в альянсі.

"СРСР і Росія були праві, не бажаючи бачити НАТО біля своїх кордонів", - заявив Трамп.

 

Теги: #гарантії_безпеки #трамп #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:32 19.08.2025
Ефективною гарантією безпеки для України є лише членство в НАТО - голова комітету з питань інтеграції України до ЄС

Ефективною гарантією безпеки для України є лише членство в НАТО - голова комітету з питань інтеграції України до ЄС

15:51 19.08.2025
Трамп після зустрічі з Зеленським та європейськими лідерами: Україна поверне собі своє життя і отримає багато територій

Трамп після зустрічі з Зеленським та європейськими лідерами: Україна поверне собі своє життя і отримає багато територій

13:38 19.08.2025
УЗАГАЛЬНЕННЯ: Зеленський, Трамп та європейські лідери обговорили у Білому дому гарантії безпеки та домовились про зустріч з Путіним

УЗАГАЛЬНЕННЯ: Зеленський, Трамп та європейські лідери обговорили у Білому дому гарантії безпеки та домовились про зустріч з Путіним

13:30 19.08.2025
На зустрічах у США вдалося посилити трансатлантичну солідарність у боротьбі з російським агресором - Мережко

На зустрічах у США вдалося посилити трансатлантичну солідарність у боротьбі з російським агресором - Мережко

12:30 19.08.2025
Зеленський: гарантії безпеки для України будуть, вже працюємо над конкретним їх наповненням

Зеленський: гарантії безпеки для України будуть, вже працюємо над конкретним їх наповненням

11:52 19.08.2025
Макрон: Основною гарантією безпеки є українська армія – ЗМІ

Макрон: Основною гарантією безпеки є українська армія – ЗМІ

11:47 19.08.2025
Готовність США стати гарантом безпеки України змінює риторику про зупинку війни за будь-яку ціну на визнання, що РФ треба стримувати силою - Кондратюк

Готовність США стати гарантом безпеки України змінює риторику про зупинку війни за будь-яку ціну на визнання, що РФ треба стримувати силою - Кондратюк

11:13 19.08.2025
Трамп наполягає на зустрічі Путіна і Зеленського, щоб покласти край війні в Україні – ЗМІ

Трамп наполягає на зустрічі Путіна і Зеленського, щоб покласти край війні в Україні – ЗМІ

10:07 19.08.2025
США відправляють понад 4 тис. військових для протидії латиноамериканським наркокартелям - ЗМІ

США відправляють понад 4 тис. військових для протидії латиноамериканським наркокартелям - ЗМІ

09:45 19.08.2025
Україна пропонує Трампу угоду на $100 млрд на поставку зброї, щоб отримати гарантії безпеки – ЗМІ

Україна пропонує Трампу угоду на $100 млрд на поставку зброї, щоб отримати гарантії безпеки – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Трамп після зустрічі з Зеленським та європейськими лідерами: Україна поверне собі своє життя і отримає багато територій

Два склади боєприпасів в окупованому Білокуракіному знищено дронами СБУ

В Україну повернулися тіла 1 000 загиблих, серед них – 5 тіл військовослужбовців, які загинули у полоні

Макрон на зустрічі з Трампом та Зеленським: наступна зустріч має бути чотиристоронньою, бо йдеться про безпеку всієї Європи

Мелоні на зустрічі з Трампом та Зеленським: ми обговоримо насамперед безпекові гарантії для України, буде запропонована модель статті 5

ОСТАННЄ

На Харківщині ворожий дрон влучив у "швидку", постраждали медпрацівники

Парламент запровадив Золоті медалі Верховної Ради та інші нагороди

Новий парк площею 3,5 га відкрили в Києві на березі Дніпра

Пожежі в Іспанії охопили за добу ще 30 тис. га

Чотири країни з IT-коаліції передали Україні ноутбуки, зарядні станції та інше обладнання на EUR10 млн

Глави МЗС Швейцарії підтримує проведення саміту щодо України в Женеві

Два склади боєприпасів в окупованому Білокуракіному знищено дронами СБУ

ГУР поповнило список суден, задіяних у викраданні українського зерна і вугілля

Жертвами повеней у Пакистані стали 358 осіб

Міноборони оприлюднило історії військових, які після СЗЧ добровільно повернулися до служби

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА