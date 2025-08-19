Трамп стверджує, що Велика Британія, Франція та Німеччина можуть ввести війська для забезпечення миру в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що європейські країни будуть надавати "в першу чергу" гарантії безпеки для України, сказав він в ефірі FoxNews у вівторок.

На запитання, як будуть надаватися гарантії безпеки для України, якщо вона не буде членом НАТО, Трамп відповів: "Франція, Німеччина та Велика Британія – вони хочуть мати війська на місці, - сказав він. - Я не думаю, що це буде проблемою"."

На запитання, чи може він дати гарантії, що американські війська не буде введено на територію країни, Трамп відповів: "Ви маєте мою гарантію, і я президент", і додав: "Я просто намагаюся зупинити вбивства людей".

Крім того, він припустив, що підтримка США безпеки України може бути надана у вигляді повітряних сил.

Президент США також зазначив, що завжди вважав Україну "буфером" між Росією та Європою, та вкотре відкинув можливість членства України в альянсі.

"СРСР і Росія були праві, не бажаючи бачити НАТО біля своїх кордонів", - заявив Трамп.