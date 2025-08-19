Інтерфакс-Україна
10:59 19.08.2025

З Донеччини за добу евакуювали 61 особу, серед них – 17 дітей – "Укрзалізниця"

У понеділок, 19 серпня, евакуаційним поїздом з Донецької області до безпечних регіонів вивезли 61 особу, зокрема 17 дітей, повідомила АТ "Укрзалізниця".

"Спільно з місцевою владою та волонтерами евакуюємо мешканців прифронтових районів. Вчора евакуаційним поїздом ми вивезли ще 61 пасажира з Донецької області до безпечних міст. Серед пасажирів — 17 дітей та маломобільні громадяни з Добропілля, Білозерського, Святогірська та Лиманської громади. Мешканці також евакуювалися зі своїми тваринами", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у вівторок.

Повідомляться, що евакуйовані прямують до Білої Церкви, Вінниці, Сміли, Кам'янського, Олександрії, Хмельницького та Львова. В кожному місті їх очікують представники місцевої влади та волонтери, які допомагають з розселенням та облаштуванням на новому місці.

Теги: #укрзалізниця #евакуація #донеччина

