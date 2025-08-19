Інтерфакс-Україна
19.08.2025

Шмигаль обговорив з послом Японії розширення співпраці

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів розмову з послом Японії Масаші Накаґоме, під час якої обговорив залучення країни до реалізації проєктів за низкою важливих напрямків, зокрема щодо реабілітації українських воїнів.

"Розширення співпраці обговорили під час зустрічі з послом Японії в Україні Масаші Накаґоме. Наголосив, що Україна відкрита до обміну інноваціями та технологіями, які здатні зберігати життя та зміцнювати мир. Подякував Японії за всебічну допомогу. Запросив японських партнерів долучатися до реалізації проєктів за низкою важливих напрямків, зокрема щодо реабілітації українських воїнів. Запропонував також розглянути підтримку одного з центрів, де відновлюються звільнені з полону військовослужбовці Сил оборони.", – написав Шмигаль за результатами розмови.

Прем'єр подякував японському урядові та народу за солідарність. "Японія — надійний партнер, чия підтримка є надзвичайно відчутною для нашої країни", - акцентував Шмигаль.

Теги: #шмигаль #японія #обговорення

