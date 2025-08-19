19 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1273 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1273 RUSSIAN AGRESSION

19 серпня відзначають Всесвітній день гуманітарної допомоги, День пасічника, Міжнародний день орангутанга, Всесвітній день фотографії, Міжнародний день банта, День поштової марки.

Національне свято Ісламської Республіки Афганістан. День Незалежності.

Православна церква вшановує пам'ять святого мученика Андрія Стратилата та інших.

Всесвітній день гуманітарної допомоги

Відзначається відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 63 / 139.

Міжнародний день, присвячений вшануванню гуманітарних працівників, які ризикують своїм життям, надаючи допомогу людям, що стали жертвами природних катастроф, війн та інших криз.

Був заснований Генасамблеєю ООН 2008 року на честь пам’яті Серджіо Вієйра ді Мелло та 21 його колеги, які загинули під час бомбардування штаб-квартири ООН у Багдаді 19 серпня 2003 року. Метою цього дня є підвищення обізнаності про діяльність гуманітарних працівників та вшанування тих, хто загинув або постраждав під час виконання своїх обов’язків.

День пасічника

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 15.08.1997 р. № 815/97.

Встановлено 1997 року указом Президента України на підтримку ініціативи Міністерства агропромислового комплексу України та Спілки пасічників України. Метою свята є привернення уваги до важливої ролі бджіл у природі та вшанування важкої праці пасічників.

Міжнародний день орангутанга

Присвячений підвищенню обізнаності про загрозу зникнення орангутангів та необхідність їх захисту. Орангутанги мешкають лише на островах Суматра та Борнео в Азії. Вони є одними з найближчих родичів людини серед приматів. На жаль, через вирубку лісів та браконьєрство їхня популяція значно скоротилася. Щороку знищується понад 3000 орангутангів.

Всесвітній день фотографії

Це міжнародне свято присвячене фотографії, її історії та фотографам. Дата свята обрана на честь події, що сталася 19 серпня 1839 року, коли французький уряд придбав патент на процес дагеротипії — першого фотографічного процесу, і оприлюднив його для світу безкоштовно. Дагеротипія була розроблена французькими винахідниками Луї Дагером і Жозефом Нісефором Ньєпсом 1837 року.

Міжнародний день банта

Ідея святкування цього дня виникла 2017 року завдяки компанії Claire’s, яка займається виробництвом різноманітних товарів для дівчат. Бант є символом жіночності, елегантності та стилю.

День поштової марки

Це свято присвячене колекціонуванню та вивченню поштових марок, а також популяризації поштового зв’язку. Філателія, як захоплення, охопила людей з різних країн у XX столітті. Колекціонери збирають не лише марки, але й конверти, поштові картки, штемпелі та інші знаки поштової оплати. В Україні філателія має свої традиції та стиль, зокрема, відомі тематичні добірки українських різдвяних поштових марок.

В Україні під час війни Укрпошта випустила патріотичні марки, які стали символами спротиву та підтримки Збройних Сил України. Ці марки, крім своєї поштової функції, виконують роль благодійних зборів, оскільки частину коштів було спрямовано на потреби військових і цивільних.

Цього дня народилися:

160 років від дня народження Олександра Никифоровича Малинки (1865-1941), українського етнографа, фольклориста;

70 років від дня народження Тамари Олександрівни Яценко (1955), української актриси театру та кіно.

Ще в цей день:

1914 - Створено керівний орган Українських Січових Стрільців — Українську бойову управу;

1919 - 1-й корпус Української Галицької Армії під час наступу на Київ звільняє Бердичів;

1943 - Президент США Ф. Рузвельт і прем'єр-міністр Великої Британії В. Черчилль підписують таємну угоду про співробітництво у створенні атомної бомби;

1960 - Здійснюють перший орбітальний політ живих істот з поверненням на Землю;

1989 - Парафія святих Петра і Павла у Львові (настоятель — о. Володимир Ярема) першою в Українській РСР виходить з підпорядкування Російської Православної Церкви й оголошує себе частиною УАПЦ;

1989 - У Хмельницькому відкривають пам'ятний знак, що увічнює пам'ять жертв репресій 1930-1940-х і початку 1950-х років;

1990 - НДР приймає конституцію ФРН;

1991 - Леонід Кравчук, Голова Верховної Ради УРСР, о 16:00 год. у виступі на українському телебаченні закликає українських громадян зберігати спокій і наголошує, що надзвичайний стан Української РСР не стосується;

1992 - У Києві починає роботу I Всесвітній форум українців.

Церковне свято:

День пам’яті святого мученика Андрія Стратилата й інших

Він був римським воєначальником у IV столітті, під час правління імператора Максиміана. Він народився в Малій Вірменії і служив у війську в Сирії. Андрій був хоробрим військовим трибуном, який таємно вірив у Христа, хоча ще не був хрещений.

Під час війни з персами Андрій разом зі своїм невеликим загоном переміг ворога, закликавши на допомогу ім’я Ісуса Христа. Після цієї перемоги багато воїнів навернулися до християнства. Коли Андрій повернувся з походу, його та декількох воїнів-християн ув’язнили і жорстоко мучили. Імператор, боявся заворушень у війську, тому відпустив їх, але таємно наказав стратити.

Андрій разом зі своїми воїнами прийняв хрещення в місті Тарсі. Поблизу вірменського міста Мелітина їх зарубали мечами. Загинули тоді мученицькою смертю 2 тисячі 593 особи.

Іменини: Андрій, Микола, Тимофій.