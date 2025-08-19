06:57 19.08.2025
Окупанти втратили впродовж доби 890 військовослужбовців - Генштаб
Втрати окупантів впродовж доби склали 890 одиниць живої сили та 201 одиницю техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 вівторка.
Зокрема українськими воїнами знищено 66 артилерійських систем, одну РСЗВ, 123 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн й одиницю спецтехніки.
Повітряні удари коштували противнику знищених 209 БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/27980