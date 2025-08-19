Інтерфакс-Україна
Події
06:57 19.08.2025

Окупанти втратили впродовж доби 890 військовослужбовців - Генштаб

1 хв читати

Втрати окупантів впродовж доби  склали 890 одиниць живої сили та 201 одиницю техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 вівторка.

Зокрема українськими воїнами знищено 66 артилерійських систем, одну РСЗВ, 123 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн й одиницю спецтехніки.

Повітряні удари коштували противнику знищених 209  БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/27980

Теги: #війна #ворог #генштаб #втрати

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:18 19.08.2025
Ми впевнені, що війна закінчиться, важливо, щоб це була не пауза в боях, а реальний мир – Зеленський

Ми впевнені, що війна закінчиться, важливо, щоб це була не пауза в боях, а реальний мир – Зеленський

22:43 18.08.2025
Сили оборони відбили з початку доби 133 ворожі атаки - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 133 ворожі атаки - Генштаб

22:30 18.08.2025
Трамп: через тиждень або два ми дізнаємося, чи закінчиться війна

Трамп: через тиждень або два ми дізнаємося, чи закінчиться війна

15:36 18.08.2025
Стармер: досягнути миру в Україні треба правильно, це в інтересах усіх

Стармер: досягнути миру в Україні треба правильно, це в інтересах усіх

15:25 18.08.2025
Шмигаль: українська армія не буде різко зменшуватися після війни

Шмигаль: українська армія не буде різко зменшуватися після війни

15:11 18.08.2025
Україна докладає всіх зусиль для закінчення війни цього року – глава МЗС

Україна докладає всіх зусиль для закінчення війни цього року – глава МЗС

10:14 18.08.2025
Сибіга: Росія – це вбивча військова машина, яку потрібно зупинити трансатлантичною єдністю і тиском

Сибіга: Росія – це вбивча військова машина, яку потрібно зупинити трансатлантичною єдністю і тиском

10:04 18.08.2025
Єрмак: Путіну подобається обстрілювати мирні міста і говорити про бажання завершити війну

Єрмак: Путіну подобається обстрілювати мирні міста і говорити про бажання завершити війну

09:46 18.08.2025
Свириденко: Ця війна триває лише тому, що Москві дозволяють продовжувати

Свириденко: Ця війна триває лише тому, що Москві дозволяють продовжувати

02:30 18.08.2025
Армія РФ атакувала українські позиції ще на 12 напрямках - Генштаб

Армія РФ атакувала українські позиції ще на 12 напрямках - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Макрон на зустрічі з Трампом та Зеленським: наступна зустріч має бути чотиристоронньою, бо йдеться про безпеку всієї Європи

Мелоні на зустрічі з Трампом та Зеленським: ми обговоримо насамперед безпекові гарантії для України, буде запропонована модель статті 5

Трамп про зустріч із Зеленським: Ми обговорили багато питань

Розпочалася зустріч Трампа та Зеленського з європейськими лідерами

Трамп поінформує Путіна про результати своєї зустрічі з Зеленським

ОСТАННЄ

19 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Моді подякував Путіну за телефонний дзвінок

"Київтеплоенерго" подало понад 11 тис. позовів до суду на боржників

З моменту завершення опалювального сезону борг киян за тепло і гарячу воду зменшився лише на 7% і складає 6,5 млрд грн

Зеленський домовився з Трампом про купівлю США українських дронів, це буде фінансуванням внутрішнього виробництва

Зеленський після розмови з Трампом: питання територій залишимо для зустрічі між мною і Путіним

Зеленський: це була найкраща наша зустріч з Трампом

Зеленський про зустріч з Трампом: неприйнятних рішень не відбулось, кожен зробив свою роботу

Зеленський домовився з Трампом про купівлю США українських дронів, це буде фінансуванням внутрішнього виробництва

Питання гарантій безпеки будуть формалізовані на папері за 7-10 днів, вони включають пакет американської зброї на $90 млрд – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА