Питання гарантій безпеки будуть формалізовані на папері за 7-10 днів, вони включають пакет американської зброї на $90 млрд – Зеленський

Гарантії безпеки для України будуть формалізовані за найближчий тиждень, десять днів, вони включають пакет американської зброї на $90 млрд, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Гарантії безпеки, напевно, будуть афішуватися з нашими партнерами і буде все більше і більше деталей… Все це буде на папері, якимось чином формалізовано на найближчий тиждень, десять днів", - сказав Зеленський під час брифінгу у Вашингтоні.

За його словам другий пункт гарантій безпеки для України – це пакет американської зброї, "туди входять передусім літаки, системи протиповітряної оборони, тощо".

"Там дійсно є пакет з нашими пропозиціями на 90 мільярдів доларів", - додав президент.