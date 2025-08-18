Трамп: через тиждень або два ми дізнаємося, чи закінчиться війна

Через тиждень або два буде відомо, чи війна закінчиться або бої триватимуть далі, вважає президент США Дональд Трамп.

"Я думаю, що президент Путін хоче знайти відповідь, і ми побачимо. І якщо через певний час, не дуже далекий від сьогодні, тиждень або два, ми дізнаємося, чи вирішимо ми цю проблему, чи ці жахливі бої триватимуть далі. Ми зробимо все можливе, щоб покласти цьому край", - сказав Трамп перед початком зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.

Він зауважив, що є дві сторони, "які хочуть укласти угоду".

"І можливо, що це не вдасться. З іншого боку, можливо, що це вдасться. І ми врятуємо тисячі і тисячі життів щотижня. Тому це те, що ми дійсно маємо зробити. Або принаймні ми маємо докласти всіх зусиль. Але я думаю, що ми можемо отримати дуже хороший результат", - наголосив Трамп.