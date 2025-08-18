Зеленський: Ми маємо можливість купувати зброю в США

Україна зараз має можливість купувати зброю у США завдяки програмі PURL, і це буде частина безпекових гарантій, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Перш за все, ми зараз маємо можливість купувати зброю Сполучених Штатів. Я вдячний за цю можливість, за цю програму (Перелік пріоритетних потреб України – ІФ-У), вдячний європейським країнам, які платять за це. У нас є певні програми, завдяки яким ми маємо певні кошти і можемо це фінансувати. Це частина того, що необхідно для того, щоб захистити нас. І також це буде частина безпекових гарантій", - сказав Зеленський перед початком зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Водночас, глава Української держави наголосив на необхідності систем ППО Patriot, виробляти які зараз у Європи немає можливостей.

Трамп додав, що США виробляють військові системи та техніку , Patriot можуть збити 99 або 100% цілей, і США продають цю техніку НАТО.