18:33 18.08.2025

У центрі Вашингтона посилено заходи безпеки напередодні зустрічі Трампа з європейськими лідерами

У центрі американської столиці оголошено режим підвищеної готовності у зв'язку з проведенням переговорів щодо України ввечері в понеділок, повідомляє агентство Associated Press (AP).

"У зв'язку з тим, що президент України Володимир Зеленський і низка європейських лідерів прибули в місто на організовану зустріч, у район Білого дому направили співробітників служб безпеки. (...) Деякі траси перекрито поліцейськими і вантажними автомобілями, а на під'їзді до Білого дому встановлено додаткові пункти огляду" - інформує AP.

За інформацією агентства, зазвичай заповнені туристами вулиці, що примикають до резиденції американського президента, зараз спорожніли.

Як повідомлялося, серед європейських лідерів, які планують узяти участь у зустрічі у Вашингтоні, будуть канцлер ФРН Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Фінляндії Александр Стубб, прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, а також голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і генсек НАТО Марк Рютте.

