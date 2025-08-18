Інтерфакс-Україна
Події
18:15 18.08.2025

Кошта скликає засідання Європейської ради, щоб підбити підсумки зустрічей у США щодо України

Фото: https://x.com/antoniocostapm

Президент Європейської ради Антоніу Кошта скликав на вівторок, 19 серпня, глави держав та урядів країн-членів Європейського союзу на засідання Європейської ради, щоб підбити підсумки зустрічей у Вашингтоні щодо України.

Про це він повідомив у понеділок на своїй сторінці в соцмережі Х.

"Я скликав відеоконференцію членів Європейської Ради на завтра о 13:00 за центральноєвропейським часом для підбиття підсумків сьогоднішніх зустрічей у Вашингтоні, округ Колумбія, щодо України", - анонсував Кошта.

Крім того, він зазначив, що ЄС разом зі США "продовжуватиме працювати над досягненням міцного миру, який захищатиме життєво важливі інтереси безпеки України та Європи".

Теги: #кошта #європейська_рада #засідання

