18:15 18.08.2025
Кошта скликає засідання Європейської ради, щоб підбити підсумки зустрічей у США щодо України
Фото: https://x.com/antoniocostapm
Президент Європейської ради Антоніу Кошта скликав на вівторок, 19 серпня, глави держав та урядів країн-членів Європейського союзу на засідання Європейської ради, щоб підбити підсумки зустрічей у Вашингтоні щодо України.
Про це він повідомив у понеділок на своїй сторінці в соцмережі Х.
"Я скликав відеоконференцію членів Європейської Ради на завтра о 13:00 за центральноєвропейським часом для підбиття підсумків сьогоднішніх зустрічей у Вашингтоні, округ Колумбія, щодо України", - анонсував Кошта.
Крім того, він зазначив, що ЄС разом зі США "продовжуватиме працювати над досягненням міцного миру, який захищатиме життєво важливі інтереси безпеки України та Європи".