Партнери з НАТО та ЄС за 3 тижні подали запити на тестування 50 оборонних продуктів в Україні – 1-й віцепрем’єр

Фото: https://t.me/zedigital/

Кількість заявок на тестування оборонних продуктів в Україні з боку партнерів в НАТО та ЄС досягла 50 за три тижні з моменту оголошення такої можливості, повідомив перший віцепрем’єр - глава Мінцифри Михайло Федоров.

"На це (тестування) є неймовірний запит, і вже 50 продуктів готується прийти в Україну і почати тестуватися в Україні", – сказав він під час презентації проєкту Програми дій уряду в понеділок в Києві.

"І це дозволило б нам більше інтегруватися з нашими партнерами, сказати, що в них не так працює, що їм потрібно покращити. Тому що це наша сила – якраз єднання з партнерами", - наголосив Федоров.