Лісовий: виважена політика укрупнення університетів буде продовжуватися

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявляє, що виважена політика укрупнення університетів в Україні буде продовжуватися.

"Щодо укрупнення університетів. Це ж не було чиєюсь персональною позицією. До укрупнення університетів, до роботи з мережею, формування сильної і конкурентоспроможної університецької мережі спонукає саме життя, тому що це фактор збереження людського капіталу, це фактор, на які впливають демографічні і міграційні процеси, це фактор, який повинен забезпечити повернення молоді із-за кордону", - сказав Лісовий під час презентації Програми дій уряду в понеділок, коментуючи кадрові рішення у відомстві.

Міністр підкреслив, що однозначно "виважена політика укрупнення університетів буде продовжуватися", як і всі реформи у вищій освіті.

Як повідомлялося, в лютому голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив, що в Україні у 2025 році відбудеться щонайменше сім-вісім об'єднань університетів, а також розповів, що в 2024 році було проведено 9 об'єднань.

8 серпня Кабінет міністрів звільнив заступника міністра освіти і науки України Михайла Винницького, який займався питаннями вищої освіти, зокрема питаннями обʼєднання університетів.