Шмигаль: українська армія не буде різко зменшуватися після війни

Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/

Міністр оборони Денис Шмигаль заявляє, що після завершення війни українська армія не буде різко зменшуватися, а цей процес буде плановий і прорахований.

"Після завершення війни Росія ще довгий час, можливо завжди, буде залишатися екзистенційною загрозою для України. Відповідно, найкращою гарантією нашої безпеки є сильні наші Збройні сили, Сили безпеки і оборони, оснащенні найкращою технікою, найкраще вишколені і добре фінансовані", - сказав Шмигаль під час презентації програми дій уряду в понеділок.

Він додав, що Україна уже говорить про це з партнерами, зокрема, про те, якою має бути українська армія після війни.

"Перше - вона має бути контрактною і професійною. Друге - вона не буде зменшуватися різко після завершення цієї війни, це буде дуже плановий і прорахований процес і він буде не швидким", - додав Шмигаль.

Міністр додав, що питання про те, чи буде армія в 1 млн, чи 800 тис., чи матиме іншу кількість, наразі прораховується.

Крім того, йдуть перемовини з партнерами, який контингент українських Збройних сил має залишитися, щоби надійно захистити східний фланг Європи і НАТО.