12:41 18.08.2025

Стефанчук: Для України НАТО - це гарантія безпеки та внутрішнього вибору

НАТО для України - це гарантія безпеки та внутрішнього вибору, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Хто б що не говорив, Україна має свій чітко визначений шлях і Україна потребує безпекових гарантій. І ми говоримо, що найкращою безпековою гарантією було б для нас НАТО… Ми готові й далі рухатися у цій бік, ми готові й далі йти цим шляхом, тому що для нас це питання не просто шлях до внутрішньої сумісності з НАТО, з Альянсом, це є питання внутрішнього вибору", - сказав Стефанчук на презентації програми уряду в понеділок.

Теги: #стефанчук #нато

