12:34 18.08.2025

Удар по Харкову демонструє, що означає російська вимога укласти мирну угоду замість перемир'я, – посол ЄС

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова зробила в соцмережі Х перепост відеоролика гасіння пожежі, що виникла внаслідок російського дронового удару по житловому будинку в Харкові, який опублікував голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Харків засвідчує російську версію того, що "не потрібно перемир'я, давайте укладемо мирну угоду", - написала Матернова в коментарі до відео.

Днем раніше посол назвала ідею здачі східних областей України диктатом РФ та підкреслила, що разом зі США необхідно підштовхнути Володимира Путіна до справжнього припинення вогню, а потім - і до справжнього миру. За словами Матернової, ЄС з самого початку чітко та рішуче говорив: мир має ґрунтуватися на принципах міжнародного права – на повній повазі до незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Як повідомлялося, кількість загиблих внаслідок ранкового ворожого дронового удару по Індустріальному району Харкова зросла до семи, серед них двоє дітей. Постраждалих щонайменше 30, серед них шестеро дітей.

 

