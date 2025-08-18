Інтерфакс-Україна
Події
12:07 18.08.2025

РФ остаточно зруйнувала нафтобазу Socar в Одеській області

2 хв читати
РФ остаточно зруйнувала нафтобазу Socar в Одеській області
Фото: ДСНС

Російська атака безпілотниками у понеділок остаточно зруйнувала нафтобазу азербайджанської компанії Socar, по ній запустили 15 безпілотників, повідомив директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн.

"Вночі в Одесі була остаточно зруйнована нафтобаза компанії Socar. Вперше її атакували минулого тижня (…). Сьогодні бакинці отримали 15 дронів", – написав Куюн у своєму Facebook у понеділок.

Він зазначив, що після першого удару Азербайджан виступив з заявою та, зокрема, пообіцяв розглянути питання постачань зброї, якщо спрямовані удари по азербайджанським активам не припиняться.

"Сподіваюсь, у нас стане на одного активного союзника більше", – додав Куюн.

За інформацією Головного управління ДСНС України в Одеській області, Росія знову масовано атакувала Одещину ударними безпілотниками, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа на обʼєкті паливно-енергетичної інфраструктури. Там уточнили, що за попередньою інформацією на ранок понеділка, загиблих та постраждалих немає.

"Понад 100 рятувальників, добровольців, пожежних з Національної гвардії України та з місцевих пожежних команд ліквідовували наслідки ворожої атаки. Також залучався пожежний робот та пожежний потяг "Укрзалізниці", – описали ситуацію у ДСНС Одещини.

Як повідомлялося, вночі 8 серпня 2025 року російські агресори здійснили удар п'ятьмя безпілотниками Shahed по нафтобазі азербайджанської нафтової компанії SOCAR в Одеській області, через що виникла пожежа, також пошкоджено трубопровід дизельного пального. Пожежу вдалося швидко локалізувати, але внаслідок удару РФ четверо співробітників отримали серйозні травми. У ніч на 6 серпня 2025 року РФ здійснила цілеспрямовану атаку на компресорну станцію "Оператора ГТС України" (ОГТСУ) в Одеській області поблизу українсько-румунського кордону, яка забезпечує диверсифікований маршрут поставки природного газу в Україну.

Як зазначило Міністерство енергетики України, ця компресорна станція була задіяна в рамках маршруту, який поєднує грецькі LNG-термінали з українськими газосховищами через Трансбалканський газопровід, та по якому вже поставлявся LNG зі США та тестові обсяги азербайджанського газу.

Тоді в Міненерго підкреслили, що РФ нанесла удар суто по цивільній інфраструктурі, цілеспрямовано проти енергетики та водночас проти відносин з Азербайджаном, США та партнерами в Європі.

Теги: #атака_бпла_рф #socar #одеська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:56 18.08.2025
Ворог атакував БпЛА Київщину, є пошкодження - Калашник

Ворог атакував БпЛА Київщину, є пошкодження - Калашник

08:15 18.08.2025
Уже чотири жертви атаки РФ в Харкові та 18 постраждалих - мер

Уже чотири жертви атаки РФ в Харкові та 18 постраждалих - мер

08:12 18.08.2025
Ворог вдарив по Одесі БпЛА, виникла пожежа

Ворог вдарив по Одесі БпЛА, виникла пожежа

13:58 10.08.2025
В Одеській області в морі від вибухів невідомих предметів загинули три людини

В Одеській області в морі від вибухів невідомих предметів загинули три людини

19:32 08.08.2025
РФ уночі атакувала нафтобазу SOCAR на Одещині, поранені четверо працівників – ЗМІ

РФ уночі атакувала нафтобазу SOCAR на Одещині, поранені четверо працівників – ЗМІ

08:26 07.08.2025
Четверо цивільних постраждали внаслідок нічної атаки ворожих дронів у Дніпропетровській області

Четверо цивільних постраждали внаслідок нічної атаки ворожих дронів у Дніпропетровській області

13:40 06.08.2025
РФ атакувала розподільчу станцію транзиту газу зі США та Азербайджану Трансбалканським газопроводом

РФ атакувала розподільчу станцію транзиту газу зі США та Азербайджану Трансбалканським газопроводом

09:44 06.08.2025
У Болграді демонтували пам’ятник Пушкіну - Мінкультури

У Болграді демонтували пам’ятник Пушкіну - Мінкультури

09:32 06.08.2025
Ворог атакував Ізмаїльський район на Одещині: пошкоджено газову інфраструктуру

Ворог атакував Ізмаїльський район на Одещині: пошкоджено газову інфраструктуру

16:37 30.07.2025
Одеська область в сезоні-2026 розширить площі під баштанами до 4 тис. га – Одеська ОВА

Одеська область в сезоні-2026 розширить площі під баштанами до 4 тис. га – Одеська ОВА

ВАЖЛИВЕ

Генштаб ЗСУ прозвітував про успіхи на декількох напрямках фронту

Загиблих у Харкові вже семеро

У Запоріжжі вже 17 постраждалих

РФ вночі завдала удару 4 Іскандерами та 140 безпілотниками, є влучання у 25 локаціях

Пʼятеро загиблих та щонайменше 30 постраждалих внаслідок ворожих атак по Харкову

ОСТАННЄ

Ідея розділення України та Молдови при вступі до ЄС абсолютно зруйнує силу євроінтеграції, яка потрібна самому Євросоюзу, - Качка

Генштаб ЗСУ прозвітував про успіхи на декількох напрямках фронту

Качка сподівається, що глобальні переговори щодо перемирʼя вплинуть на відкриття переговорів про вступ України в ЄС

Через ворожий удар у неділю пошкоджено Сумський держуніверситет

Стефанчук: Для України НАТО - це гарантія безпеки та внутрішнього вибору

Сіярто звинуватив Україну в атаці на "енергетичну безпеку" Угорщини через пошкодження нафтопроводу в РФ

Удар по Харкову демонструє, що означає російська вимога укласти мирну угоду замість перемир'я, – посол ЄС

Україна очікує місію МВФ наприкінці серпня - Свириденко

Єрмак: росіяни використовують у власній загарбницькій війні символіку США

В столичній лікарні під час підготовки до операції померла 10-річна дівчинка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА