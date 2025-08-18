РФ остаточно зруйнувала нафтобазу Socar в Одеській області

Фото: ДСНС

Російська атака безпілотниками у понеділок остаточно зруйнувала нафтобазу азербайджанської компанії Socar, по ній запустили 15 безпілотників, повідомив директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн.

"Вночі в Одесі була остаточно зруйнована нафтобаза компанії Socar. Вперше її атакували минулого тижня (…). Сьогодні бакинці отримали 15 дронів", – написав Куюн у своєму Facebook у понеділок.

Він зазначив, що після першого удару Азербайджан виступив з заявою та, зокрема, пообіцяв розглянути питання постачань зброї, якщо спрямовані удари по азербайджанським активам не припиняться.

"Сподіваюсь, у нас стане на одного активного союзника більше", – додав Куюн.

За інформацією Головного управління ДСНС України в Одеській області, Росія знову масовано атакувала Одещину ударними безпілотниками, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа на обʼєкті паливно-енергетичної інфраструктури. Там уточнили, що за попередньою інформацією на ранок понеділка, загиблих та постраждалих немає.

"Понад 100 рятувальників, добровольців, пожежних з Національної гвардії України та з місцевих пожежних команд ліквідовували наслідки ворожої атаки. Також залучався пожежний робот та пожежний потяг "Укрзалізниці", – описали ситуацію у ДСНС Одещини.

Як повідомлялося, вночі 8 серпня 2025 року російські агресори здійснили удар п'ятьмя безпілотниками Shahed по нафтобазі азербайджанської нафтової компанії SOCAR в Одеській області, через що виникла пожежа, також пошкоджено трубопровід дизельного пального. Пожежу вдалося швидко локалізувати, але внаслідок удару РФ четверо співробітників отримали серйозні травми. У ніч на 6 серпня 2025 року РФ здійснила цілеспрямовану атаку на компресорну станцію "Оператора ГТС України" (ОГТСУ) в Одеській області поблизу українсько-румунського кордону, яка забезпечує диверсифікований маршрут поставки природного газу в Україну.

Як зазначило Міністерство енергетики України, ця компресорна станція була задіяна в рамках маршруту, який поєднує грецькі LNG-термінали з українськими газосховищами через Трансбалканський газопровід, та по якому вже поставлявся LNG зі США та тестові обсяги азербайджанського газу.

Тоді в Міненерго підкреслили, що РФ нанесла удар суто по цивільній інфраструктурі, цілеспрямовано проти енергетики та водночас проти відносин з Азербайджаном, США та партнерами в Європі.