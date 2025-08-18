Загиблих у Харкові вже семеро

Фото: ДСНС Харківщини

Кількість загиблих внаслідок ранкового ворожого дронового удару по Індустріального району Харкова зросла до семи, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Кілька хвилин тому з-під завалів витягли тіло ще однієї жертви ранкового терористичного обстрілу Харкова. Загиблих тепер сім", - написав Терехов у Телеграм в понеділок, перед тим повідомивши про шістьох загиблих.

Раніше Офіс генпрокурора повідомив про 5 загиблих і щонайменше 30 постраждалих через ворожу атаку. Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що загинули двоє та постраждали шестеро дітей.

У Харкові оголошено жалобу через загибель і поранення мирних мешканців.