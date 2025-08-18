Інтерфакс-Україна
Події
11:36 18.08.2025

Загиблих у Харкові вже семеро

1 хв читати
Загиблих у Харкові вже семеро
Фото: ДСНС Харківщини

Кількість загиблих внаслідок ранкового ворожого дронового удару по Індустріального району Харкова зросла до семи, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Кілька хвилин тому з-під завалів витягли тіло ще однієї жертви ранкового терористичного обстрілу Харкова. Загиблих тепер сім", - написав Терехов у Телеграм в понеділок, перед тим повідомивши про шістьох загиблих.

Раніше Офіс генпрокурора повідомив про 5 загиблих і щонайменше 30 постраждалих через ворожу атаку. Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що загинули двоє та постраждали шестеро дітей.

У Харкові оголошено жалобу через загибель і поранення мирних мешканців.

Теги: #харків #загиблі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:59 18.08.2025
У Харкові оголошено жалобу

У Харкові оголошено жалобу

09:34 18.08.2025
Пʼятеро загиблих та щонайменше 30 постраждалих внаслідок ворожих атак по Харкову

Пʼятеро загиблих та щонайменше 30 постраждалих внаслідок ворожих атак по Харкову

08:15 18.08.2025
Уже чотири жертви атаки РФ в Харкові та 18 постраждалих - мер

Уже чотири жертви атаки РФ в Харкові та 18 постраждалих - мер

07:19 18.08.2025
Кількість загиблих у Харкові зросла до трьох

Кількість загиблих у Харкові зросла до трьох

06:17 18.08.2025
У Харкові вже двоє загиблих, з них дитина

У Харкові вже двоє загиблих, з них дитина

06:11 18.08.2025
У Харкові з-під завалів деблокували жінку

У Харкові з-під завалів деблокували жінку

05:59 18.08.2025
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 15, 1 людина загинула

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 15, 1 людина загинула

05:44 18.08.2025
У Харкові 1 людина загинула, ще 5 постраждали

У Харкові 1 людина загинула, ще 5 постраждали

05:42 18.08.2025
Внаслідок удару ворожого БпЛА в Харкові двоє постраждалих

Внаслідок удару ворожого БпЛА в Харкові двоє постраждалих

05:41 18.08.2025
Удар ворожого БпЛА спровокував пожежі у житловій багатоповерхівці в Харкові

Удар ворожого БпЛА спровокував пожежі у житловій багатоповерхівці в Харкові

ВАЖЛИВЕ

У Запоріжжі вже 17 постраждалих

РФ вночі завдала удару 4 Іскандерами та 140 безпілотниками, є влучання у 25 локаціях

Пʼятеро загиблих та щонайменше 30 постраждалих внаслідок ворожих атак по Харкову

Уже чотири жертви атаки РФ в Харкові та 18 постраждалих - мер

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 15, 1 людина загинула

ОСТАННЄ

В порядку денному Ради з’явився законопроєкт №11228-1 щодо амністії за злочини під час спецзавдань – ЦПК

У Запоріжжі вже 17 постраждалих

Нацполіція в 2025р. припинила роботу 12 підпільних виробництв із виготовлення тютюнової та алкогольної продукції

Запускається онлайн-платформа для українських виробників озброєння

Кількість травмованих через удар по Запоріжжю зросла до 6, із них один підліток

Мадяр застеріг від шахраїв, що користуються його ім'ям для збору коштів, та наголосив: дрони СБС отримують від держави

У комендантську годину кур'єри під виглядом волонтерів доставляли кокаїн vip-клієнтам

Сибіга: Росія – це вбивча військова машина, яку потрібно зупинити трансатлантичною єдністю і тиском

На Донеччині минулої доби через ворожі обстріли загинуло троє цивільних, семеро зазнали поранень

Єрмак: Путіну подобається обстрілювати мирні міста і говорити про бажання завершити війну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА