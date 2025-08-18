Свириденко: Ця війна триває лише тому, що Москві дозволяють продовжувати

Фото: https://www.facebook.com/yulia.svyrydenko/

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко прокоментувала атаку росіян на Україну в ніч на понеділок, зокрема убивство харків’ян, серед яких – дитина.

"Росіяни продовжують масові вбивства цивільних. Цієї ночі в Харкові – удар по житлових будинках, п’ятеро загиблих, серед них дитина", - написала вона у телеграм-каналі у понеділок.

"Росія безкарна – саме тому вбивства тривають. Ця війна ніколи не була спровокована – вона триває лише тому, що Москві дозволяють продовжувати", - зазначила Свириденко.

Вона упевнена, що зупинити агресора може тільки сильна й спільна відповідь цивілізованого світу. "Не відводьте погляд. Якщо терор не зупинити зараз — він лише зростатиме", - зазначила премʼєр.