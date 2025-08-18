18 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1272 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1272 RUSSIAN AGRESSION

18 серпня відзначають Міжнародний день Піно Нуар, Всесвітній день дослідження раку молочної залози, День протизаплідних таблеток, День "Ніколи не здавайся", День відкриття гелію, День поганої поезії.

Православна церква вшановує пам'ять мучеників Флора і Лавра.

Міжнародний день Піно Нуар

Один із найвідоміших та найвишуканіших сортів винограду. Піно Нуар має давнє коріння в Бургундії, Франція. Назва винограду походить від французьких слів "сосна" і "чорний", що натякає на щільно згруповані виноградини темного кольору. Вирощування цього сорту почалося ще в I столітті, і з часом він став улюбленим вином знаті та католицької церкви.

Всесвітній день дослідження раку молочної залози

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про важливість досліджень у боротьбі з раком молочної залози та підтримці наукових досліджень, які спрямовані на покращення діагностики, лікування та профілактики цього захворювання.

День протизаплідних таблеток

Це міжнародна кампанія, яка має на меті підвищити обізнаність про різні методи контрацепції та сприяти відповідальному прийняттю рішень щодо планування сім'ї.

День "Ніколи не здавайся"

День "Ніколи не здавайся" відзначається 18 серпня і присвячений вихованню рішучості та стійкості. Цей день заохочує людей не здаватися перед обличчям труднощів і продовжувати боротися за свої мрії та цілі. Це день для натхнення та мотивації себе та інших, визнання сили ніколи не здаватися.

Вперше День "Ніколи не здавайся" відзначався у 2019 році і був затверджений місцевими підприємцями міста Кнокке, Бельгія. Дата збігається з досягненням французького плавця Філіпа Круазона, який у 2012 році здійснив заплив, що з’єднав п’ять континентів, використовуючи ласти, виготовлені на замовлення. Круазон, який втратив усі кінцівки в результаті нещасного випадку з електричним струмом, сподівався, що його досягнення надихне інших людей з інвалідністю.

День відкриття гелію

Відкриття гелію сталося в середині XIX століття, і відтоді він знайшов застосування в промисловості, авіації, електроніці, медицині та інших сферах людської діяльності. Щоб зазначити важливість цього хімічного елементу в нашому житті, існує щорічне свято — День відкриття гелію, який відзначається 18 серпня.

День поганої поезії

Кожен рік 18 серпня відзначається День поганої поезії. Засновниками події є відомі творці свят – подружжя Томас та Рут Рой з компанії Wellcat Holidays. Томас почав вигадувати та створювати свята багато років назад з метою принести гумор у повсякденне життя. Тепер він це робить зі своєю дружиною. На рахунку пари близько 100 подій, більшість з яких такі ж дивакуваті, як День поганої поезії.

Цього дня народилися:

340 років від дня народження Брука Тейлора (1685-1731), англійського математика;

275 років від дня народження Антоніо Сальєрі (1750-1825), австрійського та італійського композитора, диригента, педагога;

160 років від дня народження Володимира Івановича Садовського (Домета-Садовського) (1865-1940), українського хорового диригента та організатора хорів, співака, музичного критика, публіциста, видавця, священника, бібліофіла, мецената, музично-громадського діяча.

Ще в цей день:

1649 - Богдан Хмельницький підписує з королем Речі Посполитої Яном ІІ Казимиром Зборівський мирний договір, за яким Військо Запорізьке на території 3 воєводств (Київського, Брацлавського та Чернігівського) отримує автономію, а козацький реєстр встановлюють в розмірі 40 тисяч осіб;

1743 - Джек Бротон формує правила боксу;

1786 - Засновують Рейк'явік;

1826 - Шотландський дослідник Александр Гордон Ленг першим із європейців досягає стародавнього міста Томбукту на березі Нігера;

1868 - Досліджуючи сонячний спектр, французький астроном П'єр Жансен виявляє новий елемент — гелій;

1920 - Ратифіковують 19-у поправку до конституції США, яка надає право голосувати жінкам;

1962 - Рінго Старр вперше виступає як ударник групи "Бітлз";

1992 - Засновують Почесну відзнаку Президента України, першу нагороду незалежної України;

2006 - У Києві починається IV Всесвітній форум українців.

Церковне свято:

18 серпня за церковним календарем – день пам’яті мучеників Флора і Лавра. Брати жили у II столітті в Іллірії (сучасна територія Боснії та Герцеговини). Вони були відомими каменярами і християнами, які проповідували свою віру серед язичників.

Одного разу правитель Іллірії направив їх до сусідньої області для будівництва язичницького храму. Брати використовували свою плату для допомоги бідним і проповідували християнство. Вони здійснили чудо, зціливши сина язичницького жреця, після чого жрець і його син стали християнами. Після завершення будівництва храму, Флор і Лавр разом з новонаверненими християнами знищили ідолів, призначених для храму. За це їх схопили і відправили назад до Іллірії, де вони були засуджені до смерті. Братів кинули в колодязь і засипали землею. Їхні мощі були знайдені нетлінними і перенесені до Константинополя.

Іменини: Георгій, Григорій, Денис, Євген, Омелян, Іван, Іларіон, Лев, Макар, Михайло, Уляна.