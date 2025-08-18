Інтерфакс-Україна
Події
04:46 18.08.2025

Ворог продовжує атакувати Сумщину БпЛА, виникла пожежа

1 хв читати

Російські окупанти вночі знову завдали ударів безпілотниками по Сумах, внаслідок чого виникла пожежа нежитлової будівлі, повідомив начальник ОВА.

"Цієї ночі росіяни продовжили атакувати Сумську громаду. Попередньо чотирма ударними БпЛА ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктура", - ідеться в повідомленні.

Внаслідок ворожих влучань виникла пожежа, горить нежитлова будівля. Загроза повторних атак ускладнює ліквідацію наслідків.

Попередньо без жертв, але уточнюється інформація щодо постраждалих та масштабів пошкоджень.

Джерело: https://t.me/grigorov_oleg/450

Теги: #сумська #рф #бпла

