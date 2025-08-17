Україна та Естонія скоординували подальші кроки спільної роботи

Міністри закордонних справ України Андрій Сибіга та Естонії Маргус Цахкна в неділю скоординували кроки для просування спільної роботи щодо припинення війни.

"Україна прагне миру як ніхто інший, і ми готові активно співпрацювати з нашими партнерами, щоб якомога швидше припинити війну. Ми обговорили це під час нашої розмови з @Tsahkna та скоординували кроки для просування нашої спільної роботи", - написав Сибіга в соцмережі Х.

Глави МЗС підкреслив, що вони обидва погоджуються, що для успіху мирних зусиль припинення вогню залишається вирішальним.

За його словами, вони також говорили про шляхи підтримки трансатлантичної єдності, зміцнення України та посилення тиску на Москву, щоб вона припинила війну.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/1957129790466543629