Інтерфакс-Україна
Події
23:12 17.08.2025

Україна та Естонія скоординували подальші кроки спільної роботи

1 хв читати

Міністри закордонних справ України Андрій Сибіга та Естонії Маргус Цахкна в неділю скоординували кроки для просування спільної роботи щодо припинення війни.

"Україна прагне миру як ніхто інший, і ми готові активно співпрацювати з нашими партнерами, щоб якомога швидше припинити війну. Ми обговорили це під час нашої розмови з @Tsahkna та скоординували кроки для просування нашої спільної роботи", - написав Сибіга в соцмережі Х.

Глави МЗС підкреслив, що вони обидва погоджуються, що для успіху мирних зусиль припинення вогню залишається вирішальним.

За його словами, вони також говорили про шляхи підтримки трансатлантичної єдності, зміцнення України та посилення тиску на Москву, щоб вона припинила війну.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/1957129790466543629

Теги: #кроки #естонія #мзс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:59 17.08.2025
Сікорський: Для миру тиск має чинитися до агресора, а не на жертву

Сікорський: Для миру тиск має чинитися до агресора, а не на жертву

13:02 13.08.2025
Естонія висилає російського дипломата

Естонія висилає російського дипломата

23:39 12.08.2025
Рубіо обговорив з Лавровим підготовку до саміту на Алясці

Рубіо обговорив з Лавровим підготовку до саміту на Алясці

20:12 12.08.2025
Зеленський провів нараду з дипломатами: готуємо кроки, щоб додатково мобілізувати партнерів

Зеленський провів нараду з дипломатами: готуємо кроки, щоб додатково мобілізувати партнерів

20:44 11.08.2025
Сибіга: Майбутнє України не може бути визначене без України

Сибіга: Майбутнє України не може бути визначене без України

20:15 09.08.2025
Ліпавський: Україна має залишатися вільною, її кордони – недоторканні

Ліпавський: Україна має залишатися вільною, її кордони – недоторканні

11:23 08.08.2025
Зустріч міністрів закордонних справ у форматі "Україна – Молдова – Румунія" розпочалася у Чернівцях

Зустріч міністрів закордонних справ у форматі "Україна – Молдова – Румунія" розпочалася у Чернівцях

12:02 07.08.2025
Нова очільниця МЗС Румунії прибула до Києва, відвідала "Охматдит"

Нова очільниця МЗС Румунії прибула до Києва, відвідала "Охматдит"

09:48 07.08.2025
Україна і Естонія домовились оновити угоду про соцзабезпечення між країнами

Україна і Естонія домовились оновити угоду про соцзабезпечення між країнами

21:39 04.08.2025
МЗС Індії: Захід критикує Індію за імпорт нафти, хоча сам потурає торгівлі з Росією

МЗС Індії: Захід критикує Індію за імпорт нафти, хоча сам потурає торгівлі з Росією

ВАЖЛИВЕ

"Коаліція рішучих" готова розгорнути сили стримування після припинення війни в Україні для її захисту - заява

Один підліток загинув в Запоріжжі, ще постраждали двоє дітей та четверо дорослих

Літак Зеленського вилетів у США

Гарантії безпеки України за участі США мають бути практичними та давати захист на землі, у небі та на морі – Зеленський

Ніхто не тисне на Україну, щоб вона відмовилася від територій, мирна угода не буде такою, як вимагає РФ – Рубіо

ОСТАННЄ

До 8 зросла кількість постраждалих у Харкові - мер

Росіяни атакують Одесу БпЛА – мер

У Харкові вже 6 постраждалих - ОВА

Через ворожий ракетний удар по Харкову постраждала дівчинка і молода жінка

Ворог вдарив балістичною ракетою по цивільній інфраструктурі та по ринку в Сумах, є постраждала - ОВА

Ворожа ракета влучила по житловій забудові у Харкові, за попередніми даними є постраждалі - мер

Фестиваль Bouquet Kiev Stage завершився в столиці України

Трамп підтримує пропозицію Путіна щодо контролю Москви над Донеччиною в обмін на припинення війни

"Коаліція рішучих" готова розгорнути сили стримування після припинення війни в Україні для її захисту - заява

Один підліток загинув в Запоріжжі, ще постраждали двоє дітей та четверо дорослих

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА