Події
22:00 17.08.2025

Трамп підтримує пропозицію Путіна щодо контролю Москви над Донеччиною в обмін на припинення війни

Президент США Дональд Трамп підтримує пропозицію Володимира Путіна щодо взяття під контроль Москви Донецької області і заморозити лінію фронту в інших місцях в обмін на припинення війни, повідомляє Fox News з посиланням на неназваного європейського дипломата.

Видання вказує, що посадовець США підтвердив, що Трамп закликав президента України Володимира Зеленського прийняти пропозицію Путіна.

"Після зустрічі з Путіним у п'ятницю на Алясці Трамп сказав європейським союзникам, що російський президент повторив, що він хоче отримати контроль над Луганською та Донецькою областями, але що він, здається, відкритий до можливості виходу з "глухого кута" в Запоріжжі та Херсоні разом із заморожуванням вздовж ліній фронту", - йдеться у статті.

ЗМІ додає, що Трамп відмовився від підтримки припинення вогню, натомість прагне мирної угоди після зустрічі з Путіним, який "давно заявляє, що Москва не зацікавлена в тимчасовому перемир'ї та шукає довгострокового врегулювання, яке відповідає інтересам Кремля".

Як повідомлялося, Зеленський заявив, що будь-які питання, що стосуються територіальної чинності України, не можуть обговорюватися без України та її Конституції: допоки її не змінено, не може змінитися й позиція гаранта Конституції.

12 серпня Зеленський заявив, що Україна не вийде з Донбасу, оскільки Донбас для росіян – це плацдарм для майбутнього нового наступу. Якщо Україна вийде з цього регіону, відкриється третя війна.

 

