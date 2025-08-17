Інтерфакс-Україна
Події
19:09 17.08.2025

Гарантії безпеки України за участі США мають бути практичними та давати захист на землі, у небі та на морі – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав рішення США взяти участь у гарантіях безпеки для України і наголосив, що такі гарантії мають давати захист на землі, у небі та на морі.

"Це історичне рішення, що Сполучені Штати готові взяти участь у гарантіях безпеки для України. Гарантії безпеки за результатами нашої спільної роботи мають бути дійсно дуже практичними й давати захист на землі, у небі та на морі, а також мають розроблятись за участю Європи", - написав Зеленський в Телеграм за підсумками засідання Коаліції охочих в Брюсселі в неділю.

Він назвав зустріч Коаліції охочих "дуже корисною". "Чітка підтримка незалежності та суверенітету України. Усі погоджуються, що кордони держав не мають змінюватись силою. Усі підтримують, що ключові питання мають вирішуватись за участю України у тристоронньому форматі: Україна, США, російський керівник", - написав президент США.

Також, за словами Зеленського, сторони напрацьовують спільний погляд на "те, якою має стати мирна угода – дійсно чесна, швидка й така, що спрацює".

Як повідомляє пресслужба голови Української держави, це було сьоме засідання Коаліції охочих. На ньому співголовували президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

У засіданні також узяли участь президенти Фінляндії Александр Стубб, Литви Гітанас Наусєда, Румунії Нікушор Дан, Кіпру Нікос Христодулідіс, прем’єри Японії Ішіба Шігеру, Італії Джорджа Мелоні, Норвегії Йонас Гар Стере, Данії Метте Фредеріксен, Естонії Крістен Міхал, Канади Марк Карні, Ірландії Мікхол Мартін, Латвії Евіка Сіліня, Австралії Ентоні Албенізі, Люксембурга Люк Фріден, Нідерландів Дік Схооф, Португалії Луїш Монтенегру, Хорватії Андрей Пленкович, Швеції Ульф Крістерссон, Бельгії Барт де Вевер, Болгарії Росен Желязков, Чехії Петр Фіала, Ісландії Кріструн Фростадоуттір, Чорногорії Мілойко Спаїч, канцлер Австрії Крістіан Штокер, віцепрезидент Туреччини Джевдет Їлмаз, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Антоніу Кошта, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та віцепремʼєр-міністр – міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Теги: #гарантії_безпеки #сша #президент

