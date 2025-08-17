Інтерфакс-Україна
15:11 17.08.2025

Через ворожі авіаудари по передмістю Харкова троє мешканців зазнали гострої реакції на стрес

Через ворожі авіаудари по передмістю Харкова троє мешканців зазнали гострої реакції на стрес
Троє людей постраждали внаслідок ударів двома керованими авіабомбами по селу Лісне Малоданилівської громади Харківської області, повідомив начальник Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов.

"Постраждали троє людей: 49-річний чоловік і жінки 48 та 51 років. В усіх — гостра реакція на стрес, від госпіталізації відмовилися. На місці працюють підрозділи ДСНС", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

