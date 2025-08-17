Через ворожі авіаудари по передмістю Харкова троє мешканців зазнали гострої реакції на стрес

Фото: t.me/synegubov

Троє людей постраждали внаслідок ударів двома керованими авіабомбами по селу Лісне Малоданилівської громади Харківської області, повідомив начальник Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов.

"Постраждали троє людей: 49-річний чоловік і жінки 48 та 51 років. В усіх — гостра реакція на стрес, від госпіталізації відмовилися. На місці працюють підрозділи ДСНС", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.