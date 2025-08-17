Інтерфакс-Україна
Події
13:00 17.08.2025

Повітряні сили знешкодили вночі 40 з 60 ворожих дронів, прильоти зафіксовані у прифронтових районах

2 хв читати
Повітряні сили знешкодили вночі 40 з 60 ворожих дронів, прильоти зафіксовані у прифронтових районах

Українська протиповітряна оборона збила та подавила 40 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході України в ніч на неділю, повідомляється в телеграм-каналі повітряних сил Збройних сил України.

Усього в ніч на неділю противник атакував Україну балістичною ракетою Іскандер-М та 60-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

"Зафіксовано влучання ракети та 20 БпЛА на 12 локаціях у прифронтових районах Харківщини, Донеччини та Дніпропетровщини", - йдеться в повідомленні.

Повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Таким чином було знешкоджено 40 з 61 (66%) випущеної противником повітряної цілі.

Як повідомлялося, в ніч на 23 липня було знешкоджено один з найменших відсотків випущених російськими окупантами дронів з початку повномасштабного вторгнення (45 з 71, 63%), однак він вищий, ніж в ніч на 20 липня, коли було знешкоджено лише 25 з 57 випущених БПлА (44%). У ці дні більшість цілей російських окупантів були поблизу лінії фронту.

В інші дні окупанти переважно використовують дрони для ударів по цілях в тилу, і тоді ефективність української протиповітряної оборони зазвичай складає 85-90%. Найвищий відсоток знешкоджених дронів і ракет був зафіксований в ніч на 9 липня, коли противник випустив 729 дронів та 13 ракет (разом 741 засіб), з них було 303 збито і 415 подавлено (разом 718), що дало ефективність близько 96,9 %.

 

Теги: #війна #пс_зсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:51 17.08.2025
Оператори СБС знищили ще один сучаний російський танк "Прорив"

Оператори СБС знищили ще один сучаний російський танк "Прорив"

12:02 17.08.2025
Окупанти втратили 17 розрахунків операторів БпАК на півдні України за добу

Окупанти втратили 17 розрахунків операторів БпАК на півдні України за добу

11:56 17.08.2025
ЗСУ просунулися біля Яблунівки, в районі Золотого Колодязя знищено 910 окупантів

ЗСУ просунулися біля Яблунівки, в районі Золотого Колодязя знищено 910 окупантів

10:08 17.08.2025
Захисники України в ніч на 17 серпня знищили 40 із 60 задіяних ворогом дронів

Захисники України в ніч на 17 серпня знищили 40 із 60 задіяних ворогом дронів

22:42 16.08.2025
Сили оборони відбили з початку доби 126 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 126 ворожих атак - Генштаб

13:04 16.08.2025
Зеленський планує в понеділок у Вашингтоні обговорити з Трампом усі деталі по завершенню війни

Зеленський планує в понеділок у Вашингтоні обговорити з Трампом усі деталі по завершенню війни

11:37 16.08.2025
Війна може закінчитись задовго до Різдва, якщо Трамп, Зеленський і Путін зустрінуться, вважає сенатор Грем

Війна може закінчитись задовго до Різдва, якщо Трамп, Зеленський і Путін зустрінуться, вважає сенатор Грем

21:55 15.08.2025
Генштаб підтвердив звільнення шести населених пунктів на Донеччині силами НГУ "Азов"

Генштаб підтвердив звільнення шести населених пунктів на Донеччині силами НГУ "Азов"

21:02 15.08.2025
"Азов" повідомив про зачищення від ворога Золотого Колодязя та шести сіл і знищення 271 окупанта – заява

"Азов" повідомив про зачищення від ворога Золотого Колодязя та шести сіл і знищення 271 окупанта – заява

20:44 15.08.2025
Сили оборони України відкинули ворога від Золотого Колодязя, звільнено 31 кв км

Сили оборони України відкинули ворога від Золотого Колодязя, звільнено 31 кв км

ВАЖЛИВЕ

Рютте, Фон дер Ляєн, Мелоні, Мерц та Стубб теж їдуть до Вашингтону на зустріч Зеленського та інших лідерів ЄС із Трампом

Фон дер Ляєн: сьогодні о другій половині дня я буду вітати Зеленського в Брюсселі

Окупанти 38 разів обстріляли населені пункти Донецької області в суботу, загинули 5 мирних жителів

ЗСУ просунулися біля Яблунівки, в районі Золотого Колодязя знищено 910 окупантів

Генштаб зафіксував впродовж доби 148 бойових зіткнень

ОСТАННЄ

Дрони ГУР атакували станцію "Ліски" у Воронезькій області РФ - джерело

Рютте, Фон дер Ляєн, Мелоні, Мерц та Стубб теж їдуть до Вашингтону на зустріч Зеленського та інших лідерів ЄС із Трампом

Рютте візьме участь у віртуальній зустрічі Коаліції охочих у неділю

Фон дер Ляєн: сьогодні о другій половині дня я буду вітати Зеленського в Брюсселі

Окупанти 38 разів обстріляли населені пункти Донецької області в суботу, загинули 5 мирних жителів

На початку тижня ночі стануть холоднішими, вдень без змін, у вівторок по всій Україні без опадів

Зеленський підписав рішення РНБО про санкції щодо виробників дронів в РФ

П’ятеро цивільних постраждали внаслідок ворожих обстрілів у Харківській області за добу - ОВА

Генштаб зафіксував впродовж доби 148 бойових зіткнень

Стубб може приєднатися до Зеленського на зустрічі з Трампом 18 серпня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА