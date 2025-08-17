Повітряні сили знешкодили вночі 40 з 60 ворожих дронів, прильоти зафіксовані у прифронтових районах

Українська протиповітряна оборона збила та подавила 40 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході України в ніч на неділю, повідомляється в телеграм-каналі повітряних сил Збройних сил України.

Усього в ніч на неділю противник атакував Україну балістичною ракетою Іскандер-М та 60-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

"Зафіксовано влучання ракети та 20 БпЛА на 12 локаціях у прифронтових районах Харківщини, Донеччини та Дніпропетровщини", - йдеться в повідомленні.

Повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Таким чином було знешкоджено 40 з 61 (66%) випущеної противником повітряної цілі.

Як повідомлялося, в ніч на 23 липня було знешкоджено один з найменших відсотків випущених російськими окупантами дронів з початку повномасштабного вторгнення (45 з 71, 63%), однак він вищий, ніж в ніч на 20 липня, коли було знешкоджено лише 25 з 57 випущених БПлА (44%). У ці дні більшість цілей російських окупантів були поблизу лінії фронту.

В інші дні окупанти переважно використовують дрони для ударів по цілях в тилу, і тоді ефективність української протиповітряної оборони зазвичай складає 85-90%. Найвищий відсоток знешкоджених дронів і ракет був зафіксований в ніч на 9 липня, коли противник випустив 729 дронів та 13 ракет (разом 741 засіб), з них було 303 збито і 415 подавлено (разом 718), що дало ефективність близько 96,9 %.