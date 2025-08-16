Інтерфакс-Україна
Події
10:34 16.08.2025

Посли ЄС обговорять результати зустрічі Трампа та Путіна

Посли країн-членів Європейського союзу зберуться сьогодні, щоб обговорити результати зустрічі президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці.

Про це журналістам у суботу повідомив європейський дипломат. "Засідання Комітету постійних представників (COREPER), як і планувалося, розпочнеться о 9:30 (по Брюсселю) для розгляду результатів засідання на Алясці", - сказав він.

При цьому дипломат наголосив, що це – планове засідання, а не позачергове.

Як повідомлялося, у п’ятницю на Алясці відбулася зустріч президента США Трампа із Путіним, присвячена миру для України. Разом з тим, за її результатами сторони не повідомили про досягнуті домовленості.

