Завершено зустріч Трампа та Путіна у форматі три-на-три, очікується початок пресконференції

Зустріч президентів США та Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна у форматі "три-на-три" завершилася після майже трьох годин, журналістам після цього відкрили доступ до зали для проведення прес-конференції за підсумками саміту.



"Це сталося дуже швидко – журналістам, які зібралися на спільну прес-конференцію Трампа і Путіна, сказали швидко зайняти свої місця, і що вона може розпочатися вже за 10 хвилин. Це РАНІШЕ, ніж очікувалося", — повідомила кореспондент каналу Fox News у Білому домі.



