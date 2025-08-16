01:30 16.08.2025
Завершено зустріч Трампа та Путіна у форматі три-на-три, очікується початок пресконференції
Зустріч президентів США та Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна у форматі "три-на-три" завершилася після майже трьох годин, журналістам після цього відкрили доступ до зали для проведення прес-конференції за підсумками саміту.
"Це сталося дуже швидко – журналістам, які зібралися на спільну прес-конференцію Трампа і Путіна, сказали швидко зайняти свої місця, і що вона може розпочатися вже за 10 хвилин. Це РАНІШЕ, ніж очікувалося", — повідомила кореспондент каналу Fox News у Білому домі.
Джерело: x.com/jacquiheinrich/status/1956480273153212888?s=46