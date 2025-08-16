Рятувальники потрапили під обстріл у прифронтовому населеному пункті на Запоріжжі

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Рятувальники ДСНС України потрапили під обстріл російських військових у прифронтовому населеному пункті на Запоріжжі під час ліквідації пожежі на території складського приміщення.

"Вранці 16 серпня ворожий БпЛА вдарив по надзвичайниках саме в той момент, коли вони ліквідовували пожежу на території складського приміщення. Внаслідок атаки пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль. На щастя, жоден з вогнеборців не постраждав", – зазначено в повідомленні пресслужби ДСНС України у телеграм-каналі.