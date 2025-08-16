Інтерфакс-Україна
Події
08:55 16.08.2025

Рятувальники потрапили під обстріл у прифронтовому населеному пункті на Запоріжжі

1 хв читати
Рятувальники потрапили під обстріл у прифронтовому населеному пункті на Запоріжжі
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Рятувальники ДСНС України потрапили під обстріл російських військових у прифронтовому населеному пункті на Запоріжжі під час ліквідації пожежі на території складського приміщення.

"Вранці 16 серпня ворожий БпЛА вдарив по надзвичайниках саме в той момент, коли вони ліквідовували пожежу на території складського приміщення. Внаслідок атаки пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль. На щастя, жоден з вогнеборців не постраждав", – зазначено в повідомленні пресслужби ДСНС України у телеграм-каналі.

 

Теги: #рятувальники #дснс #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:38 15.08.2025
Окупанти вдарили по автомобілю на території АЗС на Сумщині

Окупанти вдарили по автомобілю на території АЗС на Сумщині

18:02 12.08.2025
Безпілотники СБУ повторно атакували термінал зберігання "шахедів" у Татарстані

Безпілотники СБУ повторно атакували термінал зберігання "шахедів" у Татарстані

08:42 12.08.2025
Дрони ГУР атакували єдиний на росії завод з виробництва гелію для ракет

Дрони ГУР атакували єдиний на росії завод з виробництва гелію для ракет

08:09 12.08.2025
Ворог обстріляв Нікопольщину: Постраждала 55-річна жінка, пошкоджені будівлі

Ворог обстріляв Нікопольщину: Постраждала 55-річна жінка, пошкоджені будівлі

07:50 12.08.2025
Щонайменше 12 іноземних добровольців загинули внаслідок ракетного удару по тренувальному табору в Україні

Щонайменше 12 іноземних добровольців загинули внаслідок ракетного удару по тренувальному табору в Україні

18:54 11.08.2025
В Нікопольському районі 6 постраждалих від атак РФ, пошкоджені 5 осель і багатоповерхівка - обладміністрація

В Нікопольському районі 6 постраждалих від атак РФ, пошкоджені 5 осель і багатоповерхівка - обладміністрація

09:21 09.08.2025
Дрони атакували Харківську область вночі, постраждали 6 осіб, з них одна дитина — ДСНС

Дрони атакували Харківську область вночі, постраждали 6 осіб, з них одна дитина — ДСНС

09:58 06.08.2025
Після бомбардування бази відпочинку під Запоріжжям ушпиталені 9 людей, серед них є діти – обладміністрації

Після бомбардування бази відпочинку під Запоріжжям ушпиталені 9 людей, серед них є діти – обладміністрації

14:54 04.08.2025
В результаті пожежі в Кривому Розі загинули три людини – ДСНС

В результаті пожежі в Кривому Розі загинули три людини – ДСНС

14:16 03.08.2025
Масштабну лісову пожежу ліквідовано на Донеччині - ДСНС

Масштабну лісову пожежу ліквідовано на Донеччині - ДСНС

ВАЖЛИВЕ

Трамп зараз розмовляє із Зеленським - Білий дім

ППО вночі ліквідувала 61 зі 85 ворожих БпЛА, є влучання на 12 локаціях

Трамп і Путін обговорили можливість територіальних змін України

Трамп: Поки немає угоди, я зателефоную до НАТО, звичайно я зателефоную Зеленському

Путін заявив про "досягнуту угоду" та про "початок прогресу" у врегулюванні війни в Україні

ОСТАННЄ

Тема проведення зустрічі Трампа, Путіна і Зеленського на саміті РФ-США не порушувалася, стверджує Ушаков

Трамп зараз розмовляє із Зеленським - Білий дім

Росіяни демонструють фейкові "перемоги", знімаючи постановочні відео, - ГУР

Путін запросив Трампа до Москви після зустрічі на Алясці

Генштаб зафіксував впродовж доби 139 бойових зіткнень

ППО вночі ліквідувала 61 зі 85 ворожих БпЛА, є влучання на 12 локаціях

Трамп і Путін обговорили можливість територіальних змін України

Окупанти за добу втратили 1010 осіб та 139 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти протягом доби завдали 431 удар по 14 населених пунктах Запорізької області

16 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА