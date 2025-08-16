Інтерфакс-Україна
04:46 16.08.2025

Каліфорнійський губернатор та конгресмен-демократ розкритикували зустріч Трампа з Путіним

Губернатор Каліфорнії Ґевін Ньюсом та головний демократ палати представників у Нью-Йорку Ґреґорі Мікс різко розкритикували зустріч президента США Дональда Трампа з Путіним, яка відбулася на Алясці без участі України.

У своєму офіційному акаунті у соцмережі Х Ньюсом заявив: "Трамп щойно втік з трибуни разом з Путіним – жодних питань, нічого! Повна відсутність енергії. Він виглядав так, ніби щойно з’їв з Владом три відра KFC. (…) Насолоджуйся польотом додому, Дональд – тепер ти проблема Путіна. Я – рішення Америки".

Водночас конгресмен Мікс у соцмережі X зазначив, що проведення зустрічі на запрошення Трампа, без української сторони та без поступок з боку РФ є "незаслуженою винагородою для Путіна".

"Президент Трамп мав би чинити тиск на Путіна шляхом запровадження нищівних санкцій проти його воєнної машини та надання Україні інструментів, необхідних для захисту. Натомість, буквально розстеливши червону доріжку, Трамп легітимізував агресію Росії та відбіл​ив воєнні злочини Путіна. Це — ганебно", – заявив Мікс.

Він додав, що наразі немає жодних підстав вважати, що Путін почне вести переговори добросовісно, і закликав адміністрацію Трампа діяти у тісній координації з європейськими союзниками та Україною, ухвалити нові санкції і надати додаткову допомогу Києву.

Джерела: https://x.com/govpressoffice/status/1956496301782417592?s=46

https://x.com/houseforeign/status/1956502146586722724?s=46

Теги: #рф #аляска #реакція #сша

