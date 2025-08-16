Інтерфакс-Україна
03:09 16.08.2025

Путін достроково покидає Аляску

Володимир Путіна достроково покидає саміт з президентом США Дональдом Трампом, що відбувався у п'ятницю на військовій базі Елмендорф-Річардсон на Алясці.

Як повідомляє Sky News, робочий ланч та розширену зустріч делегацій також було скасовано після зустрічі у форматі "три-на три" та пресконференції Трампа та Путіна.

Джерела: https://www.youtube.com/live/goXMHR9x6AQ?si=_VQ55AmlBnxYmvC_

https://news.sky.com/story/trump-putin-summit-live-updates-latest-alaska-ukraine-war-talks-zelenskyy-12541713?postid=10026465#liveblog-body

