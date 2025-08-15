Через ворожу атаку по центральному ринку Сум вогнем знищено десять кіосків

Фото: https://t.me/dsns_telegram

У Сумах ворожий дрон влучив у торгові ряди центрального ринку, вогнем знищено 10 кіосків, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров.

"Сьогодні після 17:00 російський безпілотник, попередньо "Молнія", влучив у торгові ряди Центрального ринку в Сумах. Вогонь знищив 10 кіосків, також пошкодженя ще близько десяти кіосків, навчальний заклад і кілька нежитлових приміщень поруч", - написав він у телеграм.

На місце оперативно прибули рятувальники та всі екстрені служби. Через загрозу повторних атак роботи доводилося тимчасово призупиняти, але пожежу вже ліквідовано, йдеться у повідомленні.

Григоров зазначив, що у момент атаки в торгових рядах не було працівників та відвідувачів. "Загиблих і поранених немає. До медиків звернулася жінка, яка перебувала неподалік місця вибуху, – у неї гостра реакція на стрес, допомогу надають амбулаторно", - йдеться у дописі.