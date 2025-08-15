Усі осередки горіння у Сумах ліквідовано, обійшлося без постраждалих

Фото: https://t.me/dsns_telegram

У Сумах вогнеборці ліквідували всі осередки горіння, що виникли через ворожий удар.

Як повідомила Держслужба з НС, росіяни завдали удару по центральній частині міста Суми. Виникла пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури.

"Фахівці ДСНС негайно прибули на місце події та узялися до гасіння пожежі. Через загрози повторних ворожих ударів, рятувальники тимчасово призупиняли роботу. Наразі всі осередки горіння ліквідовано. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих", - поінформували в ДСНС.

Раніше місцеві телеграм-канали писали, що дронова атака поцілила у місцевий ринок, проте місцева влада не конкретизувала місце ураження, зазначаючи лише, що це був об’єкт цивільної інфраструктури.