Росіяни продовжують атакувати Дніпропетровщину, постраждало троє людей – ОВА

Фото: Дніпропетровська ОВА

В результаті російських атак на Дніпропетровщині постраждали мирні жителі, пошкоджені підприємства і житлові будинки, повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"62-річний чоловік, який постраждав через ракетну атаку на Дніпровський район, госпіталізований. На жаль, у важкому стані. Йому надають всю необхідну меддопомогу. За уточненою інформацією, понівечені три автівки", - написав Лисак в телеграм-каналі.

Крім того, від ворожих атак потерпала Нікопольщина. Агресор бив по самому Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Покровській громадах. Застосовував безпілотники та артилерію.

"Постраждали двоє людей – чоловіки 41 і 23 років. Лікуватимуться амбулаторно. Пошкоджені агрофірма, підприємство, інфраструктура, 5 багатоквартирних будинків. Побита й приватна оселя, ще дві – зайнялися, вогонь загасили. Понівечені гараж та авто", - вказується у повідомленні.

Також російська армія влучила FPV-дронами по Синельниківщині – Межівській та Покровській громадах. В результаті удару загорілися приватний будинок та суха трава.