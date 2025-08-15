Інтерфакс-Україна
18:52 15.08.2025

Зеленський: У день перемовин росіяни вбивають, і це багато про що говорить

Фото: ДСНС

Президент України Володимир Зеленський отримує доповіді від розвідки та дипломатів про підготовку зустрічі на Алясці, а також доповіді з регіонів України після російських ударів.

"Суми – російський удар по центральному ринку. Дніпровщина – удари по містах і підприємствах. Запоріжжя, Херсонщина, Донеччина – свідомі російські удари. Війна триває. Триває саме через те, що немає не тільки наказу, а й сигналів про підготовку Москви завершувати цю війну. У день перемовин вони теж убивають. І це багато говорить", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у п'ятницю.

Він додав, що напередодні Україна обговорила зі США, Європою, що дійсно може спрацювати.

"Усім потрібне чесне закінчення війни. Україна готова працювати максимально продуктивно, щоб завершити війну. Сподіваємося на сильну позицію Америки. Все буде від цього залежати – росіяни зважають на американську силу. Саме на силу", - наголосив президент.

